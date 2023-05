"Pochi medici, il Franchini si riorganizza"

di Francesca Chilloni

"L’adeguamento dei servizi territoriali a cui oggi siamo chiamati ha un legame diretto sull’efficacia delle prestazioni, efficienza dei servizi, sostenibilità economica ed organizzativa del Servizio sanitario. Le risorse economiche e di personale vanno usate al meglio, per garantire al paziente il risultato clinico e di efficienza migliore. Solo così si può tutelare la salute della collettività".

Lo ha affermato il sindaco-medico Fausto Torelli all’incontro che si è svolto mercoledì in Rocca alla presenza di un pubblico numeroso tra cui spiccavano tanti medici di famiglia e i dirigenti Ausl. Tantissimo l’interesse e le domande.

Cosa succederà al Franchini? E cosa al suo pronto soccorso che prima è stato chiuso, poi riaperto 12 ore al giorno? Sono alcune delle domande che, insieme alle quotidiane difficoltà dei cittadini di accesso al sistema sanitario nel post covid, sono state al centro della discussione. Il Franchini e la Casa della salute Spreafico (che diventerà Casa di Comunità) hanno caratteristiche tali che non verranno depotenziati da "una necessaria riorganizzazione".

"Tutti gli ospedali periferici a avranno una specializzazione – ha ricordato il sindaco – e quella del Franchini sarà la chirurgia del colon retto e del pavimento pelvico".

È stata illustrata la carenza dei medici che determina la necessità di ripensare il sistema di emergenza-urgenza (Deu): "Nel 2016 in regione erano operativi 11.107 specialisti, nel 2025 ce ne saranno 4180 in meno - ha spiegato Torelli - Con le 18 selezioni che l’Ausl di Reggio ha svolto dal 2019 ad oggi, si è riusciti a reclutare 13 medici, ma 22 se ne sono persi: un medico di Deu fa oltre 300 ore annue di straordinario… chi può, cambia".

Di contro, vi è un marcato sottoutilizzo della Guardia Medica: nel 2022 in Emilia-Romagna è stata operativa 1 milione e 191mila ore, impiegando 807 medici, per una spesa di oltre 46 milioni di euro. Ma si è svolta 1 visita domiciliare ogni 26 ore; 81 prestazioni ambulatoriali ogni 5 ore, e fornito 1 consiglio telefonico ogni 2 ore. La situazione invece esplode dei Ps: "Nel 2022 in regione ci sono stati 1 milione e 750mila accessi, di cui il 66% erano codici bianchi e verdi (assegnati dopo la vista al Ps); troppi pazienti vanno, anche senza mediazione del 118, nei Ps di alto livello come quello del S. Maria che vengono caricati di interventi che potrebbero essere risolti altrimenti".

Il Punto primo intervento del Franchini da inizio anno ha accolto 6mila persone, di cui 629 ricoverate e solo l’11% 62 a Parma o Reggio; i codici rossi sono stati solo 1,8% e il 9% gli arancioni.

"È inappropriato come si arriva al Ps - sottolinea Torelli - Come fare? Attivando 2 percorsi di cura differenziati: I Ps aperti h24 per le emergenze tempo-dipendenti (ad es. un ictus) come a Reggio; i Cau (Centro assistenza urgenza) aperti h24 per gli interventi a bassa complessità con possibilità di diagnostica strumentale per immagini e laboratorio, e telemedicina che coprano un bacino di 35-70mila abitanti, come già di fatto è quello del Franchini".

Come si entra al Cau? "In modo mediato. E per questo sarà attivato il numero 116117, che però dovrà funzionare perfettamente". A ciò si aggiungeranno le Uca, "unità di assistenza a domicilio che h24 urgentemente operano a domicilio".