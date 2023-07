Pochi nati, il nido Bollicine chiude

Sospesa l’attività, nel prossimo anno scolastico, del nido comunale Bollicine di Rubiera per le poche iscrizioni dei bambini. Era il 1930 quando a Rubiera apriva l’asilo infantile Regina Margherita. Dopo chiusure e altri usi, tra cui la sede della Croce Rossa, negli ultimi 20 anni quell’edificio è stato sede del Bollicine gestito dalla Coopelios. "Un servizio di grandissima qualità, che ho avuto modo di conoscere da genitore, a cui tutti credo abbiamo legato dei ricordi meravigliosi, animato da tate fantastiche – sottolinea il sindaco Emanuele Cavallaro –. Spiace doverne oggi sospendere l’attività, almeno per il prossimo anno scolastico".

Il numero dei nati nel comune "conosce una contrazione – precisa Cavallaro – che negli ultimi due anni è semplicemente drammatica. Nel meraviglioso 2006 avevamo 199 nati. La curva, con qualche sussulto, è scesa fino al 2022 dove ne abbiamo registrati 93. Abbiamo necessariamente dovuto razionalizzare i servizi. Anche con la sospensione del servizio del Bollicine tutti i bambini di quella fascia d’età sono rientrati nei nidi Albero Azzurro e Pinco Pallino. Restano 7 bimbi residenti in lista d’attesa per la sezione dei più piccoli, che però non potevano essere accolti al Bollicine ma solo all’Albero Azzurro, dove c’è la cucina interna. Circa 13 dei bimbi più piccini si ritira da quei servizi nei primi mesi. E’ altamente probabile che pure questa lista d’attesa si possa azzerare entro fine anno".

Cavallaro spiega che per Bollicine non è una chiusura definitiva: "Speriamo duri solo per un anno. I nati dei primissimi mesi del 2023 sono leggermente in crescita: si potrebbe tornare sopra quota 100 entro fine anno. Forse i due anni di Covid hanno contribuito a creare una specie di buco. Se così fosse si potrebbe riaprire rapidamente il servizio. Approfitteremo di questai sospensione per interventi di manutenzione straordinaria all’edificio e valutare qualche ulteriore servizio innovativo".

Rubiera ha dati negativi sulla natalità? "Se si prende il dato medio nazionale, che indica un calo tra 2008 e 2021 del 30% delle nascite, non siamo troppo lontani – osserva il sindaco –. Influisce il calo dei cittadini stranieri presenti. Nel ’15 c’erano 146 minori stranieri tra gli 0-4 anni. Nel 2022 solo 103".

Matteo Barca