"Poco equilibrio nella collocazione dei migranti"

"Troppi richiedenti asilo vengono collocati nel quartiere stazione, una zona ‘esplosiva’ che ha già le sue problematiche". Chiede una maggior accoglienza diffusa il Comitato di viale IV Novembre. Una preoccupazione condivisa da tanti residenti e diversi amministratori di condominio della zona. Un allarme che è aumentato da alcuni episodi che si sono verificati in due appartamenti messi a disposizione da un proprietario privato – previo pagamento economico – per l’accoglienza gestita dalla cooperativa sociale Dimora D’Abramo, al civico 3 di via Monsignor Tondelli dove vivono 42 famiglie. Qui abitano anche dieci migranti, cinque in ognuno dei due appartamenti. "Più volte abbiamo segnalato più persone di quelle che dovrebbero starci – lancia l’allarme Gerardo Mennella, residente e consigliere condominiale nonché esponente del comitato di viale IV Novembre – Inoltre ci sono state delle problematiche. La Dimora d’Abramo ha segnalato due migranti per alcuni comportamenti non regolamentari, chiedendo addirittura l’espulsione dal programma. Ma il prefetto ha deciso di ‘ammonirli’ solamente. Ma se dovessero aggredire i condomini, di chi sarà la responsabilità? Ci sono anziani che non escono nemmeno più di casa. Hanno paura. E sotto casa c’è sempre un giro di spaccio, mentre più volte ci hanno occupato abusivamente gli scantinati. Siamo stanchi".

La Dimora d’Abramo fa sapere che "l’aumento delle presenze del 10% è stato deciso in estate a livello nazionale". E che, nel singolo caso di via monsignor Tondelli, "ci sarà un ricambio in uno degli appartamenti dove arriverà una famiglia peruviana di cinque persone", anche per migliorare la situazione di convivenza condominiale.

dan. p.