Poco personale alle Poste, scatta l’interrogazione

Uffici postali con personale sottodimensionato, osservazione fatta due giorni fa dal sindaco di Castelnovo Monti, Enrico Bini, dopo aver sperimentato personalmente il disservizio al’ufficio postale di Felina. Sull’argomento è intervenuta l’onorevole Dem, Ilenia Malavasi, con un’interrogazione al Ministero competente. "Si sta registrando una preoccupante carenza di organico negli uffici postali – afferma –, in particolare quelli situati in montagna e aree interne. Tra i tanti casi, si segnalano quelli di Castelnovo Monti e di Felina. Tuttavia, le numerose segnalazioni rivolte alle direzioni provinciali e regionali di Poste Italiane non hanno ricevuto alcuna risposta e ritengo sia un fatto grave che un’amministrazione non riesca ad avere interlocuzione quando cerca di inoltrare delle istanze urgenti a favore dei cittadini. I due uffici postali in questione sono filiali importanti per il territorio, vi confluiscono spesso anche utenti di comuni limitrofi, tra cui Carpineti, Casina, Villa Minozzo. È fondamentale il mantenimento di questi servizi essenziali, da cui dipende la sopravvivenza socioeconomica di quei territori. Eppure, proprio qui si sta verificando una preoccupante situazione di desertificazione dei servizi, come già rilevato in merito alla chiusura dello sportello bancomat di Ligonchio, con la riduzione di personale. Ciò rappresenta un colpo inflitto al corpo dell’intera comunità". Ricorda che nei paesi dell’Appennino vi è una popolazione anziana, non certo avvezza all’uso di nuovi strumenti finanziari e che necessita di servizi di prossimità anche bancari. "Per questo ho presentato un’interrogazione al ministro competente per sapere quali iniziative intenda adottare per tutelare i piccoli comuni rispetto al sottodimensionamento dei servizi e se si intenda stanziare risorse per nuove assunzioni".

s. b.