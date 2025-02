Poda, un opposto parigino nel motore della Conad Sarà al PalaBigi già domani: "Voglio dare il meglio"

Nuovo innesto per la Conad in vista della volata salvezza. Alla corte di coach Fanuli arriva l’opposto transalpino Danny Poda, 194 cm d’altezza, alla prima esperienza nel nostro paese: prende il posto del polacco Pawel Stabrawa, il cui accordo era stato rescisso la scorsa settimana. Il classe 1999, nativo di Parigi, ha giocato nella città natale con la maglia del Paris Volley, per poi approdare a Nancy e Martigues, oltre ad una comparsata in Belgio con l’Aalst: "Ho scelto di venire a Reggio Emilia perché volevo qualcosa di diverso dal campionato dove ho passato la maggior parte della mia carriera. Per me era il momento di provare qualcosa di nuovo e di mettermi alla prova. L’atmosfera qui è molto diversa, venendo da Parigi la città la trovo molto calma e poco caotica, perciò mi piace molto".

La classifica, però, non è delle migliori: "Spero che questo campionato possa finire al meglio e che possiamo raggiungere il massimo obiettivo, sono qui per dare il meglio di me e per raggiungere tutti insieme la salvezza. La squadra? Mi sono trovato bene da subito, mi stanno aiutando tutti dato che non parlo la lingua, sono grato di questo".

Poda sarà in roster già da domani, quando alle 16 la Conad ospiterà al PalaBigi l’Abba Pineto: per provare ad evitare la retrocessione dalla Serie A2 ci sono da recuperare 5 punti in 4 gare a Porto Viro, terzultima della classe.