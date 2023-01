Podcast su Nicolini e la ’bella resistenza’

Si intitola "Germano Nicolini: una bella Resistenza", il podcast che il Comune di Correggio ha realizzato con un contributo in fondi pubblici messo a disposizione dalla Regione. Un testo che ripercorre la vita di Germano Nicolini, "partigiano Diavolo", protagonista della Resistenza a Correggio. Con musiche originali di Giufà Galati, la regia affidata a Fabrizio Furnari in collaborazione con Giulia Spinarelli, testi e voce di Daniele Aristarco. E’ possibile ascoltare gratuitamente il podcast su Spotify (https:open.spotify.com episode11zNmvygdcQ4a2 DnzQ39Zk). Nicolini è deceduto centenario a Correggio, a fine ottobre 2020. Era stato una figura eroica della Resistenza e dopo la guerra venne eletto sindaco. Condannato per l’omicidio di don Umberto Pessina, fu scagionato negli anni Novanta.