Podismo Al giro della Pietra un trio di debuttanti sul podio. Nezha Bidouane ‘guest starter’

Arrivi al campo d’atletica Fornaciari di Castelnovo Monti per il via della 19ª edizione del Giro della Pietra e chi ti trovi come starter d’eccezione? Nezha Bidouane, marocchina, ex bi-campionessa del mondo dei 400 ostacoli, oggi 55enne, che ha accettato di dare il via alla gara, visitando l’impianto di Castelnovo. Ma se questa è una vera e propria curiosità, la Bidouane (foto) era a Toano per un gemellaggio col Marocco, per lo sport di casa nostra di positivo c’è anche la larga partecipazione a questa gara organizzata dall’Atletica Castelnovo Monti di Nino Teggi e Maria Azzolini. Ben 325 gli arrivati per una prova sicuramente molto impegnativa. Tra i maschi, trio di debuttanti sul podio, con Patrick Francia (Atl. Reggio) primo in 55’37’’, su Fabio Ciati in 55’53’’, il reggiano di montagna Simone Corsini e poi Fabio Lusuardi, Roberto Ferretti e Pietro Salati. Tra le ragazze, Vittoria Vandelli in 68’10’’, su Eleonora Turrini in 69’49’’, Silvia Torricelli, Sonia Del Carlo, Caterina Filippi e Manuela Pescarolo.

E la montagna ha già iniziato a scalpitare e a proporsi per alcuni raduni. A giorni a Castelnovo dovrebbe tornare la martellista Sara Fantini e anche l’altista Elena Vallortigara. Inoltre, domenica prossima parte anche il Circuito Estivo del Centro Sportivo, con la prima gara in programma a Cerreto Alpi alle 16,30.

c.l.