Poesia, domani al parco dei frassini la premiazione

Domani al parco dei Frassini si svolgerà la premiazione della IX edizione del concorso di poesia organizzato dal Circolo Albinetano e dedicato al suo primo organizzatore Amos Bonacini, scomparso l’11 luglio 2024.

L’iniziativa, che avrà inizio alle ore 15.30, prevede l’annuncio delle opere vincitrici, la loro lettura ad opera di Monica Incerti Pregreffi e Franco Ferrari, e la premiazione degli autori. Il tutto allietato dalla musica degli allievi della scuola Risonanze. In caso di maltempo la premiazione si terrà nella sala civica di via Morandi.

Sono invitati tutti i poeti che hanno inviato le loro poesie e tutti coloro che si sentono attratti anche solo dalla possibilità di poter esprimere sentimenti e impressioni attraverso la poesia.

Prenderanno parte all’evento il presidente del Circolo Giuliano Barozzi, la sindaca di Albinea Roberta Ibattici, la giornalista Lisa Bellocchi e gli organizzatori: Avio Bolondi e Mariuccia Ferrari. I 153 componimenti arrivati erano divisi in 4 categorie: italiano adulti, italiano giovani, dialetto e traduzioni in dialetto. Per quest’ultima sezione il Circolo Albinetano si è aperto alla collaborazione con l’associazione “Lengua Medra”, che anche , dedicherà i premi per i vincitori al compianto Paolo Gibertini.