Pohjanpalo rosanero il Citta ingaggia Diaw. Vulikic al Modena

Il colpo di questo calciomercato di Serie B è del Palermo che ha finalizzato l’arrivo di Pohjanpalo dal Venezia, con un’operazione da circa 4,5 milioni. Non contenti, i rosanero si sono letteralmente scatenati e hanno acquisito un nome importante anche per la porta, dove hanno chiuso per Audero (ex Inter, adesso era al Como).

Il Cittadella invece ha perfezionato l’ingaggio di Davide Diaw dal Monza, mentre il Sudtirol ha chiuso per il laterale Barreca (ex Cagliari e Samp).

Mossa molto ambiziosa del Bari che ha rilevato Maggiore (ex Spezia) dalla Salernitana e ha venduto il laterale Dorval al Napoli anche se lo tratterrà fino alla fine della stagione in Puglia. Il Frosinone ha ufficializzato il ritorno del centrocampista Konè dalla Lazio e dell’ex capitano Lucioni, mentre il Modena ha ceduto l’attaccante Abiuso in prestito (con diritto di riscatto) alla Sampdoria in cambio del difensore Vulikic. Ai blucerchiati va anche il portiere Cragno che lascia il Monza e sostituisce Perisan, appena arrivato dall’Empoli, ma già finito k.o. Rinforzo importantissimo anche per il Sassuolo che ha bruciato il Palermo e si è assicurato Luca Mazzitelli, forte centrocampista di proprietà del Frosinone, ma che aveva iniziato la stagione al Como. La stellina scuola Barcellona lascia la Sampdoria e approda in Serie A, al Bologna, per il rilancio dopo stagioni travagliate a causa dei continui infortuni. Il Pisa accoglie Alessio Castellini, promettente difensore centrale classe 2003 dal Catania. Sala, terzino sinistro che era stato vicino alla Reggiana, è invece un nuovo giocatore del Lecce.

Francesco Pioppi