"Poiano, i sassi crollati non saranno rimossi"

"I sassi crollati il 2 ottobre alle Fonti di Poiano non saranno rimossi. Bisognerà intervenire per il ripristino dei ponti in legno, devastati dall’esplosione di una sorgente, ma il resto non si tocca". Lo afferma il sindaco di Villa Minozzo e consigliere del Parco, Elio Evo Sassi, che al momento del crollo si trovava sul posto e ha rischiato di essere travolto. "Si tratta di una parete di rocce evaporitiche, ossia di gessi triassici – aggiunge Sassi – che è collassata in corrispondenza di una della bocche maggiori facendo crollare due ponticelli. I crolli alle Fonti di Poiano, tutelate dal Parco, sono eventi naturali, l’importante è che non siano state coinvolte persone dal momento che la località è frequentata da molte persone".

Sul tema interviene il presidente del Parco Nazionale dell’Appennino, Fausto Giovanelli: "Riqualificare l’area delle fonti di Poiano, a pochi anni dal precedente intervento, significa salvaguardare uno dei patrimoni di maggiore eccellenza naturalistica nell’Appennino, nel cuore della Valle dei Gessi Triassici. Siamo anche in uno dei punti di maggiore affluenza turistica di tutto l’Appennino, in uno spazio di un solo ettaro giungono ogni anno migliaia di visitatori. Occorre coniugare la fruibilità anche per disabili".

La geologa del Parco, Alessandra Curotti, che si occupa fra l’altro dei gessi triassici, aggiunge: "Quest’area a ridosso del fiume Secchia, nel corso del tempo ha subito diverse trasformazioni, l’ultima ad opera dell’uomo con la creazione di una zona umida che, con gli interventi attuati, si è ridefinita. In particolare lo specchio d’acqua, che prima assomigliava a un laghetto artificiale, ora ha la sagoma di mezza luna. Consente un normale deflusso delle acque, ma al contempo mantiene questa zona umida che in si è naturalizzata, con la presenza di una rara alga, diventando importante fonte di approvvigionamento per i pipistrelli, qui presenti con numerose specie diverse. Ora l’area è molto meglio inserita nel contesto paesaggistico e risulta meglio fruibile, perché la pendenza delle sponde è più dolce e questo consente sia l’avvicinamento alle acque sia un rapido rinverdimento dell’area. A breve saranno messe a dimora alcune piante autoctone".

Settimo Baisi