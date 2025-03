Polemica su piazza Garibaldi, replica del sindaco: "Un disastro ereditato che sistemeremo a dovere"

"No a rattoppi suggeriti con faciloneria e superficialità. Abbiamo ereditato un disastro che richiede centinaia di migliaia di euro per essere riparato, con un progetto serio". Così il sindaco di Bagnolo, Pietro Cortenova, risponde alle polemiche dei consiglieri di opposizione di Bagnolo Viva sulla carenza di manutenzione di alcune parti della pavimentazione di piazza Garibaldi, in centro storico. E attribuisce alla precedente amministrazione – ovvero all’ex sindaco Gianluca Paoli, ora capogruppo di Bagnolo Viva – le responsabilità della situazione: "La riapertura al traffico è stata una decisione presa dalla precedente amministrazione per accontentare alcune richieste, senza però prevedere un adeguato adattamento della pavimentazione. Le pietre attuali non sono state progettate per il passaggio di veicoli e il fondo stradale non è idoneo a sostenerne il peso. Non sono mai stati presi provvedimenti per prevenire il deterioramento del manto stradale. L’ex amministrazione – dice il primo cittadino – non ha lasciato alcun progetto o stanziamenti di risorse nel 2024 e nel 2025. Siamo stati costretti a ripartire da zero: non era previsto alcun intervento". E garantisce il transito delle auto in piazza anche in futuro: "Stiamo lavorando a una soluzione tecnica che ci consenta di sistemare definitivamente la situazione".