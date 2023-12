Polemiche, il sindaco chiarisce

Botta e risposta tra il sindaco e le opposizioni in merito alla gestione comunale a Cadelbosco Sopra. Nei giorni scorsi ci sono state le polemiche sollevate dai consiglieri di "Cadelbosco per tutti", col capogruppo Marino Zani a puntare il dito sulla situazione delle strade e anche sull’organico in servizio negli uffici comunali.

"Sul personale degli uffici, le motivazioni delle dimissioni sono sempre individuali. Il turnover è alto in tutte le amministrazioni perché, dopo 20 anni di blocco delle assunzioni, oggi i posti disponibili nella pubblica amministrazione sono maggiori dei candidati disponibili e adeguati. Questo crea una grande mobilità dei dipendenti, che cambiano luogo di lavoro più frequentemente per seguire l’occasione di un impiego più rispondente alle proprie esigenze. L’ufficio personale dell’Unione ha già avviato l’iter per sostituire le posizioni organizzative dimissionarie", dice il sindaco Luigi Bellaria. Sulle asfaltature il primo cittadino spiega come "l’impegno del Comune è testimoniato dai numeri: 300mila euro investiti in questo anno, 150mila euro all’anno nei tre anni precedenti".

E aggiunge: "I tempi di intervento sulla palestra comunale sono quelli dettati dal rallentamento di tutta l’attività amministrativo. Situazioni generali hanno provocato aumento dei costi e inevitabili ritardi. Inoltre – precisa il sindaco Bellaria –, a luglio una bomba d’acqua ha reso parzialmente agibile la palestra. Ora, come già previsto da tempo, i lavori stanno per partire". Tiene poi a specificare che sono anche in partenza i lavori per il nuovo centro diurno a Villa Argine e l’ok al progetto della nuova rotatoria a La Madonnina, nella zona artigianale a Cadelbosco Sotto.