Polemiche sugli ‘sfalci ridotti’

Anche il Comune di Guastalla adotta il sistema degli ‘sfalci ridotti’ in alcune aree verdi pubbliche, "per favorire l’ecosistema e la biodiversità". Una soluzione molto contestata, perché vista da molti cittadini (ed esperti) come sistema per ridurre l’attività degli sfalci senza particolari risultati positivi, soprattutto in territori dove gli spazi per la biodiversità non mancano. Dal municipio precisano comunque che lo "sfalcio ridotto" (presentato come un vantaggio anche per insetti impollinatori, come api e farfalle, per creare loro un habitat ideale) non interessa aree vicino alle abitazioni, ma si tratta in particolare di "zone periferiche e poco frequentate che non comprendono i parchi gioco per bambini". Le aree selezionate hanno superficie molto ridotta rispetto al totale di metri quadri del verde pubblico.