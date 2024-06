Polemiche sul silenzio elettorale: "Manifesti Pd all’ingresso dei seggi"

Diversi manifesti del Pd presunti abusivi nel mirino. Si tratta di alcuni volantini (nella foto) affissi proprio all’ingresso o nei pressi delle scuole di Gavasseto, Marmirolo, Bagno e Masone, dove erano allestiti i rispettivi seggi. A denunciare tutto alla Digos ci ha pensato Coalizione Civica. "Nel mese di maggio ci sono arrivate decine di segnalazioni di la propaganda abusiva, tutte inviate al Comune e alla Prefettura. Oggi (ieri, ndr) persino questo: in più di un seggio sono stati appesi abusivamente dei manifesti di propaganda elettorale, con l’aggravante di trovarsi a meno di 200 metri dalle cabine elettorali. Ci auguriamo che le autorità intervengano tempestivamente per ripristinare la legalità e dimostrare che a Reggio nessuno può dirsi al di sopra della legge", chiosa Vittorio Spagni, portavoce della lista che schiera Fabrizio Aguzzoli come candidato sindaco.

Ma le leggi sulla propaganda elettorale scatenano polemiche anche contro il centrodestra. C’è chi segnala infatti un post comparso su Instagram con tanto di appello al voto da parte di Giovanni Tarquini, candidato del centrodestra, a pomeriggio inoltrato di ieri e ad urne già aperte, accusandolo dunque di aver violato il silenzio elettorale.

Agcom – l’autorità di garanzia per la comunicazione – è stato chiaro in una nota ufficiale ribadita anche alla vigilia del voto: "La propaganda è consentita fino alle 23,59 di venerdì 7 giugno", con tanto di postilla: "Su ogni piattaforma". Ma in realtà, la legge non è mai stata aggiornata con una specifica sui social network che non vengono menzionati. Dunque c’è un vero e proprio vuoto legislativo che tanti partiti – anche in corsa alle Europee hanno sfruttato a loro favore – continuando a pubblicare contenuti anche nella giornata di ieri.