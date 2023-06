"Polfer attiva anche alla Mediopadana La destra non inizi a speculare per i voti"

"Non cominciamo con le inesattezze per qualche voto in più...". Antonio Casella, esponente di Emilia-Romagna Coraggiosa nonché capotreno di Trenitalia, risponde alle forze politiche che dopo il delitto hanno chiesto un presidio fisso h24 della polizia ferroviaria. "La Polfer a Reggio c’è ed è molto attiva sia all’interno sia nei due piazzali antistanti la stazione. Nonostante da anni siano in carenza di organico, si dividono fra stazione centrale e Mediopadana", puntualizza Casella. Che poi lancia la stoccata in particolare rivolta a Fratelli d’Italia: "Se si vogliono fare interrogazioni parlamentari utili e soprattutto se si vuole dare un vero contributo per risolvere la situazione in stazione, suggerirei di lavorare per rafforzare l’organico e per avere un punto di ascolto per i cittadini e per i ’disperati’ che vivono nei pressi delle stazioni di tutte le città italiane, non solo a Reggio Emilia, di qualsiasi colore politico".