Poliambulatorio San Michele. Nuovo reparto chirurgico

Festeggia oggi vent’anni di ’nuova’ attività il Poliambulatorio Privato San Michele in via Monte San Michele – alle 18, su invito, la cerimonia – inaugurando al piano superiore del centro nuovi ambulatori e l’apertura di un reparto chirurgico. La struttura sanitaria, acquistata nel 2003 da Marco Caffagni e da sua moglie Leda Anceschi (che ricopre il ruolo di presidente) – a cui si è poi aggiunta nella gestione la figlia Carlotta – da ambulatorio privato dedicato prevalentemente a laboratorio di analisi e medicina del lavoro, si è via via specializzato nell’attività poliambulatoriale. Attività oggi diretta da Marco Bezzi e coordinata dal direttore sanitario Giovanni Baldi, già primario del pronto soccorso del Santa Maria Nuova.

"Ci siamo orientati, negli anni, a rispondere sempre con più attenzione alle richieste che arrivavano da parte dei nostri clienti-pazienti – ha spiegato Giovanni Baldi –, offrendo ciò che non è compreso nei servizi del sistema sanitario nazionale, come la chirurgia plastica e tutte quelle visite o piccoli interventi che richiedono tempi biblici di attesa: le persone il più delle volte preferiscono farle a pagamento piuttosto che aspettare tempi molto lunghi. Anche per questo la politica del San Michele è sempre molto attenta nel contenere i costi delle visite e delle prestazioni, che comunque possono anche essere sostenute con integrazioni assicurative, in molti casi".

La nuova area al secondo piano comprende un comparto chirurgico, l’area laser dermatologica e ambulatori di ginecologia. Cinquanta i medici specializzati che operano all’interno della struttura, nelle varie specialità offerte; tra cui: ginecologia, oculistica, ortopedia, dermatologia, podologia, endocrinologia, dietologia, reumatologia, a cui si aggiunge il servizio di ecografia e di moc.

"Si tratta di una struttura tutta reggiana – ha detto il titolare Marco Caffagni – che ho avuto la fortuna di rilevare vent’anni fa. In un certo senso già operavo anche in ambito sanitario, nel campo dell’assistenza domiciliare e della residenza per gli anziani e il mio amico e commercialista Camillo Galaverni mi prospettò questa opportunità. Decisi quindi di entrare nel campo della sanità privata. Negli anni, l’impegno di mia moglie e di mia figlia Carlotta hanno portato l’azienda a raggiungere i risultati prefissati".

Un aspetto di cui la famiglia Caffagni e i suoi stretti collaboratori vanno molto orgogliosi è il rapporto con i loro pazienti clienti. "Si affidano a noi – ha confidato Leda Anceschi – e spesso si rivolgono al poliambulatorio per essere consigliati a quale visita sottoporsi o a quale medico essere indirizzati. E questo è grande merito anche delle nostre e dei nostri dipendenti, che tengono il rapporto con il pubblico in modo empatico e di grande cordialità, al di là della semplice telefonata di prenotazione".

La nuova ala del Poliambulatorio Privato San Michele è già operativa. Tra i progetti futuri c’è quello di ampliare la tipologia degli interventi chirurgici offerti, tra cui quelli dedicati alla mano (in particolare il dito a scatto e il tunnel carpale).

Stella Bonfrisco