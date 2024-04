Policlinico, 40 verso il processo

Modena, 29 maggio 2015 - Quaranta persone indagate. Soggetti che diventano 67, aggiungendo le aziende dell’universo medico e cooperativo (emiliano). Ecco la svolta nella complessa inchiesta del Policlinico di Modena: la procura ha chiuso in questi giorni, giusto una settimana fa, le indagini per il presunto meccanismo corruttivo che sarebbe sorto al Policlinico nell’epoca della direzione di Stefano Cencetti (il primo nome della lista, già ai vertici dell’ospedale di Scandiano). Parliamo del periodo 2007-2012. I sostituti Marco Niccolini e Pasquale Mazzei, insieme al procuratore Lucia Musti, hanno firmato l’atto che, in sostanza, conferma l’impianto accusatorio. E, nei guai, sono finiti anche diversi reggiani.

Tra loro Mauro Amadei, manager di 58 anni con un’azienda – la Multiline srl – in via Fratelli Cervi 58. Con un blitz dei Nas di Parma, circa un anno fa, gli vennero sequestrati circa 500mila euro da diversi conti. Lui, secondo gli investigatori era il ‘tesoriere’ delle mazzette destinate a Cencetti.

Ma nell’indagine che ruota attorno a Cencetti sono indagati anche il presidente Roberto Olivi e l’ex dirigente di Coopservice, Wainer Reggiani. Accusati, entrambi, di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio. Anche per loro sono arrivati i 415 bis.

In sostanza, viene contestato ai vertici di Coopservice le modalità con cui è stata ottenuta una fornitura di servizi alberghieri da 130 milioni di euro. L’appalto cosiddetto ‘Global Service’. Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, quell’appalto era stato aggiudicato per 130.544.376 euro, al netto del ribasso dello 0,5%, all’unico concorrente che aveva presentato offerte alla gara con procedura ristretta, ovvero al Rti costituito da Coopservice (in qualità di capogruppo mandataria), nonchè C.C.C., Servizi Italia srl, Manutencoop spa, Lavanderia IndustrialeZBMsrl, Coop Facchini Portabagagli scarl, Dussman Service e Cir Food spa.

Nel mirino della procura ci sono però alcuni versamenti che sarebbero stati eseguiti come corrispettivo del «prolungato impegno da parte del pubblico ufficiale (Cencetti, ndr) a favore di una ditta privata». Si tratta di versamenti eseguiti tra l’ottobre 2007 e il giugno 2012, a favore della Hfm di cui Cencetti era socio amministratore insieme a Mauro Amadei. Passaggi di denaro del valore di 338.074 euro (153.880 euro dalla Servizi Italia spa, 4390 euro dalla Padana Everest, 2.165 euro dalla Lavanderia Industriale Zmb spa, 174.595 euro dalla Coopservice scarl). Versamenti che sono in parte imputati a quote di partecipazione e sponsorizzazione ad eventi e convegni organizzati dalla Hfm. Somme che sarebbero poi state trasferite dalla Hfm e dalla Multiline srl sul conto corrente dell’Ambulatorio Fkt di cui è socia Maurizia Viviani, moglie di Cencetti, per una somma complessiva di 108mila euro. Indagato per corruzione anche Ruben Saetti, residente a Scandiano, consigliere delegato di poteri di spesa nella Cmb di Carpi.

Ora, nelle carte dell’atto di chiusura indagini, spunta anche il nome di Roberto Casari. L’ex presidente di Cpl – che proprio in questi giorni è uscito dal carcere per andare ai domiciliari nell’ambito dell’altra inchiesta caldissima, quella sulla metanizzazione dell’isola di Ischia – è nel registro degli indagati. Le ipotesi a lui legate parlano di turbata libertà degli incanti ed anche corruzione per atti d’ufficio. Ora gli indagati avranno venti giorni di tempo per produrre memorie difensive o chiedere di essere interrogati. Poi la procura dovrà formulare le sue richieste di rinvio a giudizio.