Poligono, sono riprese le attività. E i residenti annunciano un esposto

Due anni fa la sentenza del Tar di Parma che, respingendo il ricorso dei gestori della struttura, confermava l’ordinanza comunale emessa dopo gli accertamenti sollecitati da un gruppo di residenti, lamentando il disagio dell’impatto acustico, e relativo fastidio, dovuto all’attività del poligono "Lince", in via Bosco, nella golena di Guastalla, a ridosso del centro storico. Per qualche tempo le iniziative al poligono sono state interrotte. Ma da febbraio l’attività è ripresa. E questo ha provocato la reazione di alcuni residenti, i quali hanno segnalato la situazione (il rumore degli spari) agli uffici comunali, alla polizia locale, annunciando pure un esposto per chiedere alle istituzioni locali "di fare chiarezza sulla situazione e sulle misure che potranno mettere in atto per garantire il rispetto dell’ordinanza e il rispetto del benessere dei cittadini della zona". "Abbiamo ottenuto l’impegno affinché siano effettuate delle verifiche legate alle nostre segnalazioni, per poter affrontare e gestire la problematica", aggiungono i residenti.

Dal poligono "Lince", intanto, confermano di aver ripreso le attività, "ma limitate alle specialità olimpiche, che sono in deroga rispetto alle comuni normative a cui è legata l’ordinanza emessa nei confronti della nostra struttura". Dunque, una situazione che rispetterebbe leggi e ordinanza. E per domani al poligono è in programma un corso "Bronzo 3000 Handun" e "Bronzo Pcc". Con i residenti che sono pronti a "vigilare".