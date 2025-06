Polisportiva I.Ca.Re di Cavriago: Nuova Squadra in B2 con Titolo Massavolley

A Cavriago c’è invece una società rampante: sino all’anno scorso aveva una squadra 1ª Divisione e una in 3ª, oltre alle giovanili. Adesso iscriverà una D giovane, ma soprattutto una B2 per il titolo acquisito dal Massavolley.

"Sì, è così – dice Roberto Mora, deus ex machina di tutta l’operazione –, noi siamo la Polisportiva I.Ca.Re che oggi conta 560 tesserati su quattro sport differenti. Valentina Tinterri, 26 anni, è il nuovo presidente, abbiamo un consiglio di nove persone e io sono il direttore sportivo. A gennaio pensavamo a una D e una C, ma titoli per queste categorie non ce ne sono. Allora ho pensato alla B2, che è pure un campionato nazionale e lì ho parlato con ben 12 società di tutta Italia trovando l’accordo con Massavolley. Oltre a 1ª, 3ª, under 12, 16, 18 e mini volley".

E vi siete già mossi sul mercato. "Squadra quasi fatta: il coach è Marco Scaltriti, il vice Claudio Setti. Le giocatrici: Annalisa Canale, Letizia Memoli, Alice Colleoni, Anna Saccani, Roberta Cristofaro, Alessandra Fava, Ludovica Brandi, Valentina Zoppi, Chiara Solieri, Lisa Vergalli e Irene Bigi. Riteniamo sia una squadra forte che possa puntare molto in alto".

Che gestione sarà? "Imprenditoriale, con un bell’appoggio da parte delle attività economica della zona. Noi vogliamo lavorare sul territorio, perché Cavriago ha fame di volley". Ma è vero che vi allenate già? "Sì, il nuovo tecnico vuole vedere le ragazze all’opera, anche per completare l’organico".

c. l.