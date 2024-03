Politica ad alta tensione: si dimettono la vicesindaca Costi e la consigliera Zerpa

La vicesindaca eletta Federica Costi (foto) di Taneto e la consigliera Elena Zerpa di Ponte Enza hanno annunciato le dimissioni nel corso del consiglio comunale di giovedì e ieri mattina si sono recate in municipio per far protocollare la loro rinuncia a proseguire la strada con ’Progetto Gattatico’ che ha ricandidato a sindaco Luca Ronzoni. La decisione, a inizio di campagna elettorale, fa seguito al dimezzamento del direttivo del Pd locale da cui sono usciti Gianni Maiola (sindaco dal 2009 al 2019), Luciano Carloni, Luca Esposito e Costi. L’ex vicesindaca non commenta la decisione: "Nell’ultimo periodo non mi trovavo in linea con la giunta" e "ora mi riposo, in futuro si vedrà. Sicuramente sarò sempre vicina ai cittadini e il mio impegno per la comunità ci sarà sempre". Il dissenso nascerebbe in realtà da lontano, sia per come non sarebbero state adeguatamente valorizzate le esigenze delle frazioni (ad esempio, mancano ancora i consigli frazionali promessi 5 anni fa), che per come si sarebbe svolto il dibattito nel Pd in vista delle elezioni, con il non ascolto dei cittadini tramite tavoli diffusi, e fastidio per posizioni politiche altre a partire da chi ha fatto il sindaco per 10 anni prima di Ronzoni. Le spaccature sono un classico della sinistra, così come abbastanza tipico è ostracizzare le minoranze che, quando stanche di non essere ascoltate poi decidono di fare armi e bagagli, vengono accusate di non essere dialoganti. Gattatico non fa eccezione. Eccezionalmente violenti invece i toni di Saverio Ferrari, capogruppo consiliare e segretario del circolo Pd: "Reputo la decisione del vicesindaco rappresentativa di sensibilità esterne da questo consiglio; altro non fanno che sottolineare l’incapacità di giungere ad accordi e scendere a compromesso… incapacità che si palesa in un momento di cruciale importanza e che dimostra le reali mire di chi in questo periodo ha nascosto le proprie intenzioni dietro a un vittimismo tipico della peggiore destra di governo". Addirittura afferma che dissentire e fare un passo indietro "mina a livello profondo le fondamenta del funzionamento democratico". In una nota, rispetto alla propria ricandidatura Ronzoni scrive che "il percorso nel direttivo è stato svolto in modo trasparente e democratico". Infine accusa Zerpa di "tradire il mandato ricevuto dagli elettori" e conclude: "Sono più di 6 mesi che la vicesindaco, dopo i diversivi iniziali, si è concentrata sulla ricerca di un posto in giunta, qualunque essa sia, come se la ‘poltrona’ fosse più importante del progetto politico".

Francesca Chilloni