Politica e sport piangono Mussini

Dal mondo dello sport alla politica, si allarga il cordoglio per la morte dell’imprenditore Giuliano Mussini, fondatore di Panaria Group. "I numeri e la storia sono a testimoniare i suoi grandi successi – scrive il deputato dem Andrea Rossi – Un imprenditore, come tanti delle nostre terre, protagonista attraverso il suo impegno, sacrificio e visione, dello sviluppo del nostro distretto. Da sindaco di Casalgrande invece ho avuto la fortuna di conoscere anche l’uomo, dotato di autorevolezza mai supponente che, proprio in virtù del suo carattere mite e gentile, ha sempre ispirato fiducia e stima". Anche Bruno Reverberi, team manager della squadra che porta il titolo ’Panaria’, commenta: "Giuliano era prima di tutto un grande amico, un uomo di una lucidità e concretezza fuori dal comune. Panaria ha investito nella squadra e ha segnato uno dei periodi più belli della nostra storia".