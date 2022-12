"Politiche attive inadeguate Non basta un ammortizzatore"

Annamaria Papaleo, segretaria Cisl Emilia centrale, ha le idee chiare su Reddito di solidarietà (Res) e Reddito di cittadinanza (Rdc): "Il Res non bastava, l’Rdc ha funzionato solo in parte: gli ammortizzatori sociali sono stati utili, le politiche attive non hanno funzionato perché i numeri delle assunzioni sono troppo bassi. Reggio e l’Emilia-Romagna sono isole felici rispetto a tante realtà del Sud, ma anche del Centro-Nord i cui dati sono ben peggiori. Ma neppure dalle nostre parti possiamo essere soddisfatti: un contratto di 3 mesi è davvero troppo poco, non permette di essere sereni e figurarsi di fare progetti". Sul tanto chiacchierato rischio di ’divanisti’ ancora meno motivati a lavorare, Papaleo si mostra assolutamente tranquilla: "Non abbiamo notato nessun calo della voglia di lavorare".

Preoccupazione emerge invece riguardo agli interventi del governo Meloni, che su quei fondi ha risparmiato anche più di quanto preventivato: "Nella finanziaria iniziale l’esecutivo aveva stanziato 8 mesi di reddito di cittadinanza agli occupabili, poi per far quadrare i conti sono diventati 7". Ma la questione è ancora più profonda: "C’è un problema nella definizione di ’occupabile’. Chi deve assistere familiari malati o bambini e chi avrebbe bisogno di più mezzi e formazione in realtà non può lavorare, non è occupabile. A queste persone il sussidio non può essere tolto, bisogna andare nel dettaglio perché a noi risulta che il 40% delle famiglie rischia di perdere il sussidio e un taglio del genere non può essere fatto in maniera rozza". Lo stesso discorso vale anche per chi è occupato: "Quei soldi vanno anche a gente che lavora, ma è mal retribuita e ha bisogno di più denaro per tirare avanti. Non ci si può dimenticare anche di loro, che sono ben di più dei ’furbetti’". Il problema però esiste, è innegabile: "Mi chiedo perché vengano accettate le autocertificazioni".

A Roma tra le manovre di cui si sta parlando per rimpiazzare il reddito di cittadinanza c’è l’assegno di solidarietà, un aiuto per le famiglie povere che potrebbe variare tra i 400 e i 650 euro e ricorderebbe il vecchio Res: "Una cifra troppo bassa, non bastava allora e figurarsi se basterebbe oggi tra l’inflazione, il caro-bollette e il tenore di vita medio-alto di Reggio". La Papaleo ha invece parlato felicemente del programma Gol (’garanzia di occupabilità lavoratori’), progetto ministeriale già attivo che prevede oltre all’inserimento lavorativo anche corsi di formazione e riqualificazione. "Servirà attenzione ma abbiamo fiducia nel governo".