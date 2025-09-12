Politiche giovanili, ecco i fondi. Dalla Regione quasi 1,2 milioni

Quasi 1,2 milioni di euro per dare voce, opportunità e spazi alle nuove generazioni. È l’investimento che la Regione Emilia-Romagna ha destinato al territorio reggiano per finanziare 28 progetti dedicati ai giovani dai 15 ai 35 anni. Dall’orientamento al lavoro alla riqualificazione di sale prova e coworking, dalla rete degli Informagiovani alle web radio, fino ai laboratori creativi e ai percorsi di crescita personale: un mosaico di interventi pensati per stimolare protagonismo, inclusione e aggregazione.

L’annuncio è stato fatto ieri mattina a Palazzo Allende, sede della Provincia, alla presenza dell’assessore regionale alle Politiche giovanili Giovanni Paglia e della consigliera provinciale Claudia Martinelli.

"Il nostro Paese sta perdendo tanti giovani, diretti verso l’estero, e di conseguenza sta ivecchiando molto. Questo meccanismo pesa molto anche sulla democrazia e, soprattutto, in uno Stato in cui le giovani generazioni sono sempre meno numerose, le politiche vengo pensate verso altre classi d’età. Noi non siamo qui per dare solo delle risorse, ma anche per riportare al centro il peso dei ragazzi nell’immaginario politico. Questa è una regione che non solo vuole investire tanto sulle politiche giovanili, ma sulle giovani generazioni in generale, perché altrimenti banalmente non abbiamo un futuro", ha sottolineato Paglia, ricordando la scelta di bandi biennali come garanzia di continuità.

I contributi riguardano sia progetti biennali (2025-2026) che annuali e azioni di sistema. A beneficiarne saranno il Comune di Reggio Emilia, le sette Unioni dei Comuni – Bassa Reggiana, Tresinaro Secchia, Terra di Mezzo, Colline Matildiche, Val d’Enza, Pianura Reggiana e Unione Montana Appennino Reggiano – oltre all’associazione GA/ER (Giovani Artisti dell’Emilia-Romagna) con due iniziative di valenza regionale.

Tra le priorità: rafforzare i servizi di informazione e orientamento, sostenere la creatività e le associazioni giovanili, potenziare spazi e attrezzature per attività culturali e sociali. "Il confronto che abbiamo creato in Provincia non è scontato e ci aiuta ad avere una visione comune sulle diverse esigenze dei territori, a cui la Regione sta dando risposte concrete – ha spiegato Martinelli –. Le risorse servono per mettere in piedi attività, proposte e centri di aggregazione, anche in territori come il nostro Appennino in cui lo spopolamento è oggettivo. Credo però che per portare avanti questo genere di progetti serva innanzitutto un profondo amore per la propria terra, sentimento che ad esempio in montagna certo non manca".

Con questi progetti la sfida è accompagnare i ragazzi in un percorso di costruzione collettiva: un investimento sul presente e, soprattutto, sul futuro della comunità reggiana.