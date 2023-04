"Politici reggiani mai stati a Cutro Si vergognano?"

di Francesca Chilloni

Il tragico naufragio di Steccato di Cutro ha messo in evidenza tanti nodi ancora da sciogliere nel rapporto tra Reggio Emilia e i suoi cittadini con ascendenze cutresi. Dopo che il viaggio dell’ex sindaco Delrio ed altri politici alla festa del Santissimo Crocefisso più che come un omaggio ad una ricorrenza religiosa sentitissima e una carrellata elettorale, è stato raccontato come gravato da ombre criminali nessun sindaco reggiano ha il coraggio di recarsi a Cutro. Quando invece un paio di volte all’anno dovrebbe andarci, magari per partecipare alle attività del Centro Studi Tajani (...)