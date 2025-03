Politici uniti dal granata: "Il Sassuolo accetti di invertire le curve per la gara con la Regia"

Si mobilita anche la politica, senza distinzione di colori. Anzi, tutti uniti dal granata, il Consiglio Comunale chiede a gran voce l’inversione della curve e quindi che la tifoseria della Reggiana possa accomodarsi nella ‘sua’ Sud anche durante il derby col Sassuolo – che sulla carta gioca in casa – del 29 marzo prossimo. Nei giorni scorsi il Carlino aveva già anticipato come l’Amministrazione si era mossa per convincere il club proprietario dello stadio, questura e prefettura (le quali vorrebbero si trovasse un accordo, prima di forzare la mano con un provvedimento scritto che creerebbe un precedente anche scomodo a livello istituzionale). Ieri mattina si è tenuto un altro summit tra i club – con la mediazione dei vertici delle forze dell’ordine – per cercare di trovare una quadra, ma la fumata è stata ancora ‘nera’.

Anche per questo – in un delicato gioco di equilibri – è arrivata la presa di posizione unanime da parte di Sala del Tricolore. In primis, il consigliere d’opposizione di Forza Italia, Claudio Bassi – da sempre vicino alle vicissitudini granata – ha presentato un ordine del giorno che contempla anche eventuali problematiche di ordine pubblico. "Una mancata inversione delle cuirve non sarebbe plausibilmente giustificata sotto vari profili e indubbiamente creerebbe notevoli disagi ai reggiani e confusione tra le due tifoserie anche alla luce che molti tifosi, prima di accedere allo stadio, avrebbero come punto di ritrovo il Circolo Pigal ubicato proprio a ridosso della Curva Sud". E infine cita pure un precedente: "Allorquando il Carpi – si legge nella mozione – pur giocando in casa contro la Reggiana, concesse di occupare la loro Curva Sud".

L’impegno alla giunta di fare in modo che avvenga l’inversione delle curve, è stato sottoscritto anche dalla maggioranza. "Auspichiamo di vedere i tifosi granata in curva Sud – recita una nota firmata dal capogruppo Pd, Riccardo Ghidoni – Occorre cercare un dialogo con la società Sassuolo Calcio. Una scelta che determinerebbe anche problemi di ordine pubblico nella zona dello stadio. Confidiamo quindi ancora nella possibilità di rivedere questa decisione. Si tratta di una questione di principio, perché dopo le note vicende sulla questione stadio, pensare ai tifosi granata nella curva degli ospiti, all’interno di uno stadio che hanno comunque contribuito a rendere un simbolo per la città di Reggio è quanto meno un mancato riconoscimento di questa passione. Da tempo i rapporti tra le due società e tra le due tifoserie sono positivi, pertanto confidiamo che si compia un gesto di sportività e rispetto per la storia dei granata in questa città".

Una presa di posizione, quella Dem, che ha indispettito però la lista civica di Giovanni Tarquini e l’associazione Reggio Civica. "L’ennesima dimostrazione di incoerenza e scarsa memoria della maggioranza. Se si arrivati a vivere questa grottesca vicenda è unicamente per colpa di chi ha governato ininterrottamente la città; fu un duplice colpo che l’allora sindaco Delrio diede alle sorti della geniale intuizione del presidente Dal Cin a cui venne negata la licenza commerciale per aprire un supermercato alimentare nella galleria dei Petali, per paura di danneggiare il centro commerciale Ariosto della Coop; vicenda che inevitabilmente trascinò la Reggiana al fallimento e in seconda battuta, quando Petali e stadio furono scorporati dal tribunale, agevolò la cessione all’asta dell’ex ‘Giglio’ alla Mapei modificando notte tempo il documento sottoscritto dalla giunta Spaggiari che prevedeva che la squadra della città avrebbe sempre giocato gratuitamente nello stadio finanziato coi soldi dei reggiani".

Daniele Petrone