Reggio Emilia: agenti costretti a fare 40 chilometri per un pieno

Un agente della polizia locale dell’Unione Val d’Enza durante un posto di blocco

Montecchio (Reggio Emilia), 22 gennaio 2023 – Circa 40 chilometri e anche di più, fra andata e ritorno per fare un pieno di carburante ai mezzi della polizia locale della Val D’Enza. Dalla Val d’Enza a Parma o a Cadelbosco Sopra. Fra l’altro essendo fuori giurisdizione, l’agente incaricato, deve andare solo e disarmato.

Il problema è sorto dopo la chiusura del distributore ’Ip’ di Cavriago, dove si rifornivano i mezzi. Ora, in base a una determina, le auto di servizio in qualunque comune della Val d’Enza si trovino devono fare rifornimento al più vicino distributore della compagnia con la quale è in atto la convenzione, a Parma o a Cadelbosco Sopra (ancora più lontano).

"Si tratta di un fatto abbastanza anomalo – spiega il consigliere dell’Unione Val d’Enza, Paolo Savina, che ha presentato in merito una interrogazione –. A quanto pare, tutti i mezzi della polizia locale sono autorizzati a fare rifornimento solo a un distributore Ip che si trova a Parma (o Cadelbosco) con un solo addetto a bordo e disarmato. Questa anomalia pare figlia di un bando scritto con eccessiva leggerezza, cosa che ha portato a far perdere tempo (e denaro pubblico) all’Ente, tenendo impegnati mezzi e personale solo per poter rifornire le auto".

Così il consigliere e capogruppo di Fratelli d’Italia, Paolo Savina, ha richiesto chiarimenti in merito con una interrogazione.

“Ci viene segnalato che ad oggi il distributore di benzina presso il quale i mezzi della polizia locale sono autorizzati a rifornirsi è una stazione Ip che si trova a Parma – scrive Savina –. Questa anomalia sembra essere dovuta alla chiusura del distributore ’Ip’ presente sul territorio dell’Unione, di cui alla convenzione-determina n° 256 del 18 maggio 2022, valida fino al 2024 con l’Unione Val d’Enza. Rilevato che il servizio di rifornimento deve essere eseguito, obbligatoriamente, da parte di un solo operatore (conducente del mezzo, senza l’arma d’ordinanza, in quanto ancora in attesa di autorizzazioni prefettizie, quindi di fatto solo, disarmato e privo delle qualità giuridiche di Polizia, in quanto fuori dal territorio di competenza) risulta evidente – si legge nella interrogazione – lo spreco economico, chilometrico, quindi legato al consumo di carburante, e temporale, legato alle ore di servizio del personale tolte dal proprio territorio, mentre si continua a lamentare il fatto che ci si trovi in presenza di un Corpo di Polizia sotto organico".

Il consigliere chiede all’Unione come intende porre rimedio e di "attivarsi per il futuro per impedire il ripetersi di questi paradossi e limitare conseguentemente lo spreco di tempo e denaro".

Dall’Unione, il presidente Luca Ronzoni spiega il perché di questa situazione. "Dobbiamo seguire le regole – spiega Ronzoni –. Come amministrazione pubblica per le forniture dobbiamo accedere a un portale dove vi sono tutte le offerte dei vari servizi per le amministrazioni pubbliche. Dopo di che abbiamo giudicato il prezzo più favorevole (quello dell’Ip) e con questa compagnia abbiamo poi stipulato una convenzione. Tutto bene, fino a quando il distributore di questa compagnia situato qui in Val d’Enza ha sospeso il servizio ufficialmente in modo ’provvisorio’".

Ma, conclude il presidente dell’Unione, "comunque dobbiamo far fronte alla stessa convenzione, dalla quale non possiamo uscire".