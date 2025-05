Polizia ‘a cuore aperto’ per 25 classi

Una festa per sancire la fine di una tappa del lungo percorso di educazione stradale che gli alunni reggiani fanno in classe. ‘Maggio in strada’ è la kermesse che da più di due decenni fa giocare i ragazzi delle primarie reggiane con le regole della circolazione e della vita civile torna al parco del Carrozzone di via Gallinari. Una mattinata curata dalla Polizia locale di Reggio in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale che ha visto la partecipazione di oltre 500 alunni: in tutto 25 classi delle primarie di città e provincia. Come negli anni scorsi, anche questa ventisettesima edizione ha visto la partecipazione di numerose associazioni del territorio, corpi di polizia, carabinieri e addetti al soccorso che operano sulle strade a tutela della sicurezza di tutti. Per ricordare la giornata e l’importanza della sicurezza sulle strade ai bimbi sono stati regalati 300 caschetti da bici e 200 pettorine ad alta visibilità. Mentre ogni scuola ha ricevuto in omaggio un libro di fiabe sull’educazione stradale.

I ragazzi hanno potuto visitare gli stand di Polizia Locale, Polizia stradale, Carabinieri e Polizia provinciale. Verificando il funzionamento di etilometri e dispositivi di sicurezza. Le scolaresche sono anche salite sui mezzi di soccorso per comprendere meglio le dinamiche di una operazione di soccorso e di emergenza.