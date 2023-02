Polizia, continua il braccio di ferro

Non sembra di facile risoluzione la vertenza della polizia locale dell’Unione Terra di Mezzo dei Comuni di Bagnolo, Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra. Dopo lo sciopero con presidio di metà gennaio e lo sciopero per tutta la giornata del 12 febbraio, i sindacati di categoria evidenziano l’adesione di tutto il personale, ma segnalano pure come "le amministrazioni pubbliche continuino a ignorare le richieste dei lavoratori, che intendono proseguire l’agitazione sindacale, bloccando anche ulteriori servizi festivi". I sindacati lamentano assenza di risposte anche sulla sostituzione delle cessazioni di operatori, sulla figura amministrativa che dovrebbe occuparsi delle pratiche, sul problema degli spogliatoi in alcune sedi di polizia locale. I sindacati si augurano che vengano trovare le adeguate soluzioni in tempi brevi, "pronti a nuovi scioperi e iniziative di protesta".