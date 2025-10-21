Polizia, i sindacati fanno squadra: "Carenza di organico va risolta. Sicurezza passa in primis da noi"

"Abbiamo la necessità di affrontare la grave carenza di organico. La sicurezza dei cittadini passa anche dal riconoscimento e dal rispetto del lavoro di chi ogni giorno la garantisce". Per questo tutti i sindacati reggiani della polizia di Stato hanno deciso di fare squadra. Con un’assemblea unitaria, Siulp, Sap, Coisp e Silp Cgil hanno messo da parte le diatribe per "costruire insieme una progettualità di lungo periodo. Un fatto raro, che segna una svolta significativa nel panorama sindacale della Polizia di Stato a Reggio".

Le quattro sigle maggiormente rappresentative nella provincia, hanno promosso congiuntamente il summit di ieri aperto a tutto il personale di questura, polstrada, polfer, polizia postale e reparto prevenzione crimine, al quale hanno preso parte circa cento colleghi. "Al centro – recita una nota unitaria dei sindacati firmata dai segretari nazionali e regionali del Siulp, Amedeo Landino e Giulio Graziano, i segretari generali provinciali Paolo Lorusso (Sap), Matteo Delmiglio (Coisp) e Luca Tramontano (Silp Cgil) – il dialogo, l’ascolto e la necessità di affrontare la grave carenza di personale che incide quotidianamente sulla qualità dei servizi e sul benessere degli operatori. Una collaborazione di questo tipo è rara e significativa, e rappresenta un segnale di maturità e responsabilità sindacale. L’intento è quello di ricostruire un confronto autentico prima di tutto con i colleghi che ogni giorno operano al servizio del cittadino, per raccogliere criticità, proposte e idee concrete da presentare poi all’Amministrazione in un’ottica costruttiva. Non è solo un momento di confronto interno, ma l’avvio di un percorso unitario che mette al centro i bisogni reali del personale. Perché solo un poliziotto messo nelle condizioni di lavorare con strumenti adeguati, organici sufficienti e in un contesto organizzativo efficiente può garantire sicurezza e qualità del servizio al cittadino".

Durante l’assemblea si è discusso di temi cruciali per l’efficienza della Questura e per la qualità del servizio reso alla collettività: dalla necessità di un Ufficio Denunce moderno e funzionale, capace di offrire risposte rapide e adeguate ai cittadini, alla razionalizzazione dei carichi burocratici, che oggi – a causa della cronica carenza di personale – limitano la presenza degli operatori sul territorio. Sono state inoltre affrontate le problematiche specifiche delle varie articolazioni della Polizia di Stato presenti sul territorio, in un’ottica di analisi complessiva e di condivisione delle criticità comuni. Non è mancato il riferimento alla tutela dell’equilibrio psicofisico dei poliziotti, "condizione indispensabile per garantire professionalità, serenità e senso del dovere nel servizio quotidiano".