Polizia in festa per San Sebastiano. Un encomio agli agenti meritevoli

Festa del patrono San Sebastiano anche per la polizia della Bassa Reggiana. Ieri sera in duomo a Guastalla la celebrazione della messa con i sindaci degli otto Comuni del territorio, associazioni locali e forze dell’ordine. Poi la benedizione religiosa di veicoli e agenti in piazza Mazzini. Ci si è poi spostati al comando di polizia di via Castagnoli per gli interventi istituzionali e del comandante Francesco Crudo. Per operazioni antidroga, soccorso su incidente, assistenza a persone smarrite e per sedare una rissa tra giovani, sono stati conferiti elogi agli operatori di polizia locale Stefania Lodi Rizzini, Luca Falcitano, Alessandra Travaglini, Angelo Orlandelli, Maria Cristina Lodi Rizzini, Alessandro Gandolfi, Luca Maramotti, Dalida Gentile, Alessandro Melegari, Harpreet Kaur Singh, Marco Gatti, Carla Di Lanno, Sara Ferrigo, Michele Domenichini, Massimo Grauso.