"Polizia locale, aperti al dialogo Stop strumentalizzazioni sindacali"

"Sempre aperti al dialogo per migliorare i servizi, no alle strumentalizzazioni del sindacato Csa sulla polizia locale".

Così Luca Ronzoni, presidente dell’Unione Val d’Enza, commenta i recenti attacchi del Coordinamento sindacale autonomo sulla gestione del Corpo. "Gli agenti meritano, per lo sforzo che stanno facendo con Il comandante, una rappresentazione ben diversa da quella delle continue e inutili prese di posizione di Csa". Il presidente ammette che "difficoltà ci sono state e sono note, altre ce ne saranno visto il contesto generale in cui oggi operano le Polizie Locali ma l’obiettivo di lavorare per rafforzare il Corpo è condiviso da tutti. Negli anni successivi all’inchiesta sulla polizia, è stato avviato un confronto continuo con diverse rappresentanze sindacali con l’obiettivo di tutelare i lavoratori e sostenere la "ripartenza" di un Corpo provato dalle vicende oggetto di indagine… Una dialettica diretta, senza sconti, ma sempre leale e costruttiva". Tre i temi su cui il Csa insiste e a cui Ronzoni risponde: "E’ in corso di approvazione il regolamento che consentirà di attivare le cosiddette body cam: nessun ritardo"; rispetto al pagamento digitalizzato delle multe, "a breve stampanti portatili consentiranno l’immediato rilascio del QRcode". Infine "l’uso dell’i-cam 3D è previsto per sinistri di altissima gravità e a breve sarà interfacciato col gestionale del costituendo nucleo anti-infortunistica".