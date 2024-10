Polizia locale, controlli straordinari notturni. Due persone denunciate e quattro patenti ritirate

Controlli straordinari sulle strade di montagna eseguiti nello scorso weekend dalle pattuglie della polizia locale dell’Unione Appennino, bilancio: ritirate quattro patenti e denunciate due persone. Sabato, la polizia locale dell’Appennino, guidata dal dottor Reggiani, ha predisposto dei controlli straordinari sulle principali arterie della montagna, in particolare durante l’orario serale e notturno. Con due equipaggi, gli agenti del Comando di via Dante di Castelnovo Monti hanno effettuato diversi posti di controllo nelle principali strade dell’Appennino controllando 70 veicoli e oltre 100 persone tra conducenti e passeggeri. Tre le patenti ritirate a conducenti che guidavano dopo aver bevuto oltre al consentito. Di queste, due persone sono state deferite alla Procura di Reggio Emilia per guida in stato di ebbrezza poiché trovate al volante con un tasso alcolemico superiore del doppio rispetto a quello consentito dalle norme del codice stradale. In particolare, un cittadino residente in montagna circolava anche con l’auto priva di regolare copertura assicurativa scaduta in agosto.

Per lui, oltre al ritiro della patente, è scattato anche il sequestro del veicolo finalizzato alla confisca. Un altro automobilista alla vista delle pattuglie ha cambiato strada cercando di eludere il controllo. Una volta raggiunto dagli agenti e sottoposto ai relativi accertamenti, è emerso che lo stesso stava circolando con la patente scaduta dal mese di marzo 2024.

I controlli degli agenti della polizia locale proseguiranno nelle prossime settimane al fine di garantire sempre una maggiore sicurezza ai cittadini della montagna con l’attività di polizia stradale e sicurezza urbana.

s. b.