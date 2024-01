Polizia locale e provinciale, nasce la nuova sede congiunta: "Più sicurezza per il territorio"

Sede congiunta tra polizia locale e polizia provinciale a Castelnovo Monti, è la prima convivenza a livello regionale delle due forze dell’ordine che da sempre lavorano in stretta collaborazione. La novità: sabato 20 gennaio sarà inaugura la nuova sede del comando integrato della polizia locale dell’Unione Comuni Appennino Reggiano e polizia provinciale di Reggio Emilia. Non è una semplice nuova collocazione, pur con tutto il peso in termini di miglioramento strutturale e di dotazioni che ciò comporta, ma qualcosa di più importante: il 20 gennaio corre la festività di San Sebastiano (patrono degli agenti di polizia locale), il giorno giusto per inaugurare a Castelnovo, in via Dante, la rinnovata sede. Il programma della giornata prevede: alle 10 la messa nella chiesa parrocchiale della Resurrezione di Castelnovo Monti, alle 11 l’inaugurazione con il taglio del nastro della nuova sede di via Dante Alighieri 5, a seguire gli interventi del sindaco di Castelnovo, Enrico Bini, del presidente dell’Unione Montana e consigliere delegato alla polizia provinciale, Elio Ivo Sassi, del comandante della polizia locale Flaminio Reggiani e delle altre autorità presenti, la consegna di attestati e riconoscenze al personale della polizia locale, quindi l’evento si concluderà con un brindisi e rinnovo di auguri per il 2024. L’inaugurazione è stata annunciata dal presidente Sassi: "La creazione di una sede interforze, tra polizia locale e polizia provinciale, oltre alla logistica, è anche la base per un nuovo livello di collaborazione nel segno di una maggiore sicurezza del territorio e delle comunità. È la prima volta che in Emilia Romagna si sviluppa una sede congiunta di queste due ‘polizie’".

s. b.