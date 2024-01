Polizia locale in festa, premiati i vigili con più anni di servizio

Festa di San Sebastiano, ieri, con la Polizia locale che ha festeggiato il patrono e fatto il punto sul proprio operato. Secondo San Sebastiano in Val d’Enza per il comandante Davide Grazioli, che ha fornito i dati dell’attività degli ultimi 12 mesi anche alla luce della riorganizzazione del Corpo. La celebrazione si è svolta in municipio insieme alle autorità locali e si è conclusa con la messa nella chiesa parrocchiale di Praticello. Sono inoltre stati premiati i vigili con maggiore anzianità di servizio: Alberto Denti (16 anni); Giulio Lancillotti (25 anni); Paolo Pomelli (25 anni); Barbara Saccani (31 anni); Annamaria Ribezzo (16 anni); Alberto Scolari (34 anni) e Giovanni Veneziani (21 anni). Alla cerimonia in sala consiliare erano presenti i sindaci e assessori degli otto Comuni, rappresentanti di carabinieri, polizia di Stato, vigili del fuoco e delle associazioni di volontariato per la sicurezza e assistenza Luca Ronzoni, sindaco di Gattatico e presidente dell’Unione Comuni, a nome delle autorità, ha ringraziato per il servizio svolto e ha ricordato "la complessità degli impegni assegnati alla Polizia locale. Dopo un periodo difficile è ripresa la fiducia dei cittadini e lo dimostra la crescita delle richieste di intervento". I dati parlano chiaro: le telefonate alla Centrale operativa sono passate in un biennio da 11mila a quasi 16mila, oltre 1.200 gli accessi agli uffici, ha ricordato il comandante, "risultato ottenuto con la passione e un cambio di approccio al servizio, che deve essere orientato al dialogo con il cittadino". In questo senso sarà implementato il dialogo anche con i gruppi di Controlli di vicinato. Rispetto all’attività svolta, nell’ambito della sicurezza stradale nel 2023 gli operatori hanno aumentato i posti di controllo sul territorio e hanno contestato circa 18mila violazioni di vario genere; controllato 5.260 veicoli; "tagliato" quasi 700 punti patente e ritirato 920 documenti di guida. Sono inoltre stati individuati 28 veicoli non revisionati; 17 senza assicurazione e 10 sono stati posti sotto fermo amministrativo.

Gli incidenti rilevati sono stati 169 (88 quelli con feriti). I servizi di controllo ed assistenza davanti alle scuole sono stati circa 1.500; quelli di polizia amministrativa quasi tremila. Nel settore edilizia e ambiente, sono state svolte 17 indagini. Rispetto alle attività di polizia giudiziaria, tra le altre sono state svolte 23 indagini (ad esempio quella del ritrovamento di un cadavere in un edificio diroccato a Sant’Ilario); 51 le persone denunciate; 35 le notizie di reato; 2 i sequestri penali; 7 i veicoli rubati recuperati.

Francesca Chilloni