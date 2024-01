Polizia locale, proclamato stato di agitazione

Proclamato lo stato di agitazione per la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia. Ad annunciarlo sono i sindacati Cse Flpl e Sulpl sottolineando in una nota che tocca ora al prefetto "convocare sindacato e Unione per il tentativo di conciliazione". Nei giorni scorsi il Sulpl (sindacato della polizia locale) aveva già segnalato "il malumore tra agenti e ufficiali per la scelta dell’amministrazione dell’Unione di investire negli altri settori a discapito di turni ordinari e serali della polizia locale". La segreteria provinciale Sulpl di Reggio ieri è intervenuta per ufficializzare lo stato di agitazione per la "mancanza di risposte concrete da parte dei dirigenti della delegazione trattante" su alcune tematiche tra cui i "mancati investimenti per quanto riguarda le indennità di servizio esterno degli agenti e minimi contrattuali con gestione non condivisa delle altre indennità contrattuali quali ad esempio le indennità di funzione, la pensione integrativa e polizze assicurative attribuibili col welfare aziendale per avere le stesse tutele assicurative della altre forze di polizia. Si è deciso di fatto di investire in altri settori a discapito delle divise in strada".

Il direttore dell’Unione Federica Manenti, nella sua risposta al Sulpl, aveva precisato che nessuna "risorsa è stata sottratta alla polizia locale". I sindacati autonomi prendono "atto ‘dell’elenco della spesa’ che ha indicato Manenti sulla stampa e duole doverla smentirla pubblicamente su diversi punti. Tutte le prossime assunzioni, quattro in mobilità e quattro per concorso, sono tutte dovute a sostituzioni di personale cessato o andato via in mobilità e non a un reale incremento della pianta organica che è la stessa dalla formazione dell’Unione se non calato". Per il Sulpl "al contrario sono stati risparmiati ben 70mila euro l’anno per i prossimi tre anni per non assunzioni di cinque agenti stagionali che erano soliti essere assunti per i sei mesi estivi al fine di non far mancare il presidio in estate nel momento delle ferie. Risparmi probabilmente indirizzati all’acquisto dei due nuovi veicoli Suzuki e nuove radio. La manutenzione straordinaria dei mezzi non si può di certo considerarla un investimento quando il parco auto dell’Unione conta veicoli dall’età media di 12 anni e oltre 200mila chilometri alle spalle". Il Sulpl spiega che ora sarà "il prefetto di Reggio, nel tentativo obbligatorio di conciliazione, a verificare se è possibile trovare un accordo per scongiurare eventuali azioni di sciopero". Matteo Barca