Polizia locale, scontro tra Ferraroni e sindacato

È scontro, tra il sindacato di polizia locale e il sindaco di Poviglio, Cristina Ferraroni. La contestazione del sindacato Sulpl alla proposta della Ferraroni (candidata a un mandato-bis) di creare una realtà autonoma di polizia locale o, comunque, organizzata in modo diverso rispetto a come è attualmente, ha sollevato un vivace dibattito. Al sindacato di polizia, che contesta questa scelta come alternativa all’attività organizzata in "Unione", replica il sindaco povigliese: "Parlando di corpo di polizia locale – dice la Ferraroni – si intendeva un servizio, un presidio, non corpo inteso come unione di più Comuni. La nostra intenzione resta quella di valutare possibili alternative rispetto alla realtà attuale, con un piano di fattibilità per esaminare pro e contro". Perché la Ferraroni è convinta che qualcosa debba essere cambiato: "Ora alla pubblica amministrazione locale – dice – non è dato conoscere neppure la composizione dei turni di servizio né è garantito il ricevimento al pubblico alla sede di Poviglio, utilizzata come base logistica e come deposito. In questo senso non crediamo sia stata lungimirante neppure la scelta unionale di ricorrere a figure esterne per il ruolo di comandante, incarico affidato con modalità certamente legittime ma che, tuttavia, non hanno permesso di valorizzare professionalità già presenti nel Corpo, col risultato di indurre professionisti esperti e competenti a decidere di trasferirsi in realtà vicine che hanno saputo riconoscerne il valore. Abbiamo chiesto e continueremo a chiedere una maggiore presenza di agenti (anche) a Poviglio, dove purtroppo la sensazione è non di rado quella di essere considerati (non per colpa degli operatori o del responsabile del subambito) meno importanti di altre realtà".

Antonio Lecci