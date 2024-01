"Polizia locale, siamo pronti allo sciopero"

"Malumore tra agenti e ufficiali per la scelta dell’amministrazione dell’Unione Tresinaro Secchia di investire negli altri settori a discapito di turni ordinari e serali della polizia locale". A sollevare il problema è Luca Falcitano, segretario regionale del Sulpl (sindacato della polizia locale). Falcitano, dopo l’approvazione definitiva del contratto decentrato dell’Unione, interviene per segnalare quanto avvenuto nella gestione delle trattative sindacali. "L’amministrazione, nonostante le diverse problematiche segnalate dalle Rsu della polizia locale, che in Unione rappresentano la maggioranza relativa dei lavoratori dell’ente, di fatto ha deciso di investire risorse in altri settori e non nel corpo di polizia – sottolinea Falcitano –. Abbiamo già segnalato come sindacato di categoria l’evidente calo del personale del comando nelle sedi competenti, ma ora prendiamo atto anche della decisione presa di sottrarre risorse economiche al corpo di polizia locale". Per il segretario regionale del Sulpl la scelta "evidente e unilaterale è stata quella di individuare risorse per le indennità di responsabilità ad altri settori a discapito delle indennità di servizio esterno degli agenti, delle indennità di funzione degli ufficiali e progressioni orizzontali nonché la mancanza di finanziamento per il welfare integrativo che per contratto nazionale può essere disciplinato a livello locale e creare apposite polizze assicurative che possano andare ad integrare la differenze di trattamento contributivo e previdenziale tuttora in essere rispetto alle forze di polizia statale". Falcitano spiega che la parte pubblica "non ha nemmeno valutato la possibilità delle alternative offerte dalla normativa nazionale per i lavoratori della polizia locale, ma ha scelto di tirare dritto e creare disparità tra lavoratori". Falcitano non esclude l’apertura dello stato di agitazione tra gli operatori con un possibile sciopero. "Se nelle prossime settimane – annuncia – non ci sarà un intervento deciso, anche da parte dei sindaci, il Sulpl è pronto a valutare, unitamente ai colleghi, ogni azione sindacale ritenuta necessaria a tutelare l’operato e lavoro delle divise". Il Sulpl ricorda che gli agenti e ufficiali del corpo di polizia locale sono stati sempre in prima linea in ogni situazione da operazioni "in materia di sicurezza urbana, polizia stradale e giudiziaria, interventi di protezione civile e durante l’emergenza Covid: l’amministrazione deve dare un segnale concreto investendo nel corpo".

Matteo Barca