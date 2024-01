Polizia locale, un anno di superlavoro. Rilevate 18.000 infrazioni stradali

Polizia municipale della Val d’Enza sempre più vicina ai cittadini.

Con la nuova riorganizzazione in sub-ambiti, voluta dal comandante Davide Grazioli e dai sindaci della Val d’Enza, i cittadini hanno percepito il sensibile aumento della presenza degli operatori sul territorio.

I dati evidenziano dell’anno l’enorme mole di lavoro degli operatori della polizia locale.

Servizi stradali. Rilevate ben 18.000 violazioni; punti patente decurtati 692; veicoli controllati 5261; patenti di guida ritirate 920; guida in stato di ebbrezza e sostanza stupefacenti 10; fermi amministrativi 10; sequestri per veicoli privi di copertura assicurativa 17; veicoli non revisionati 48; incidenti rilevati 169 di cui 88 senza feriti e 81 con feriti; servizi presso istituti scolastici 1503; servizi di prossimità-presidi 1000; posti di controllo 784.

Servizi di polizia amministrativa. trattamenti sanitari obbligatori 16; accertamenti anagrafici 2000; servizi sagre-mercati 504; controlli ambientali 173; controlli benesse animali 38; controlli in materia edilizia 94; controlli commerciali 86.

Servizio di polizia giudiziaria. Indagini a seguito di un rinvenimento di un cadavere a Sant’Ilasio; comunicazioni all’Autorità giudiziaria in materia di ambiente-edilizia 17; denunce-querele ricevute 17; numero di persone fotosegnalate 5; veicoli oggetto di furto recuperati 7; sequestri penali 2; notifiche di polizia giudiziaria 142; notizie di reato inoltrate all’Autorità giudiziaria 35; persone denunciate all’Autorità giudiziaria 51; attività di indagini delegate 23; accertamenti per lavori di pubblica utilità 40; interventi di ps 69.

Servizio di centrale operativa: Interventi gestiti 15.579; accessi al front-office 1208.

Inoltre dalla relazione si evidenzia, che sono stati assegnati i Tablet ad ogni presidio, unitamente a due stampanti, una portatile e l’altra veicolare.

Nel 2024, grazie alla convenzione stipulata su Intercenter-ER con Telecom Italia saranno rivisti i telefonini cellulari in dotazione.

Sono stati ripristinati anche i due defibrillatori presenti sui due uffici mobili, mentre il personale parteciperà ad un apposito corso di primo soccorso.

Nina Reverberi