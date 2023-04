Polizia municipale, arrivano le denunce e si scatenano le polemiche

di Nina Reverberi

Continuano le polemiche e le guerre intestine per quanto riguarda la polizia municipale della Val d’Enza con il CSA, il Sindacato autonomo, che ha denunciato il comandante e l ’amministrazione per comportamento antisindacale. L’11 Maggio l’udienza davanti al giudice del lavoro. "Ci sono stati troppi episodi ambigui e troppi eventi contro il CSA (che in Val d’Enza conta 4 iscritti)- si legge in una nota del coordinatore CSA di Reggio Federico Coratella - Sembra che a questa amministrazione e al suo comandante piacciano solo quei sindacati che siano concordi e assecondanti la loro linea , ovvero o sei con me o contro di me ! Questo modus operandi palesa una differenziazione nel trattamento e nella modalita ’ di quelle relazioni sindacali che dovrebbero essere equilibrate e collaborative per tutti. Vogliamo ricordare – prosegue la nota - che negli ultimi mesi grazie a questo comportamento dell ’amministrazione il CSA ha avuto qualche defezione nelle iscrizioni val d’Enza , sicuramente da imputare anche a un comportamento che va contro a chi e’ iscritto alla nostra sigla ". A proposito dello spostamento dei dirigenti sindacali, il comando fa sapere che sono stati spostati 13 operatori nell’ambito della riorganizzazione del servizio.

A Coratella ieri ha replicato il presidente dell’Unione Luca Ronzoni che ha parlato di "ennesimo attacco all’operato del comandante Grazioli, ai Sindaci della giunta dell’Unione Val d’Enza e indirettamente a tutti gli agenti del corpo. Le decisioni che sono state adottate, sono state innescate da necessità organizzative o da oggettive segnalazioni e preventivamente valutate, e discusse a livello decisionale, ove necessario, supportate dal Segretario Generale dell’Unione. A tante delle rivendicazioni elencate è stata data una puntuale risposta, e a diverse, anche altri Enti coinvolti hanno rilevato la relativa regolarità. Relativamente alla differenza di trattamento ricordo che ormai da anni, la giunta incontra i sindacati, tutti i sindacati in plenaria, indipendentemente dal numero degli iscritti, e non si è mai concesso un canale preferenziale e mai si concederà a nessun sindacato. Chiudo ribadendo ulteriormente la scorrettezza e la strumentalizzazione di questo nuovo attacco al Comandante, al corpo ed alle altre sigle sindacali, un altro tentativo “di dividere”, da parte di un sindacato i cui numeri parlano da soli"