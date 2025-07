"Polizia, organico in crisi. Assegnazioni a zero per la nostra provincia"

Le nuove assegnazioni di agenti di polizia stanno a zero nella nostra provincia: questa la ragione per cui il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia (Siulp) "esprime profondo rammarico e forte preoccupazione per le recenti decisioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in merito alle movimentazioni del personale". Era forte l’aspettativa "di vedere rinforzati gli organici della nostra provincia – prosegue il segretario provinciale, Aldo Aragiusto –. Questa mancata assegnazione è un’occasione persa per implementare l’attività di prevenzione e controllo, già gravata da carichi di lavoro significativi".

Ciò che desta ancora maggiore allarme "è la notizia che le movimentazioni previste per settembre comporteranno una perdita netta di tre unità di personale per la provincia di Reggio. Questa riduzione andrà a colpire la questura, la polizia stradale e la polizia ferroviaria, settori già sotto organico e impegnati quotidianamente nella tutela dei cittadini e nel mantenimento dell’ordine pubblico. Un controsenso dopo gli sforzi compiuti dal governo e, in particolare, dal ministro dell’Interno, negli ultimi tre anni". Tra cui viene citato anche il Decreto Sicurezza.

Il sindacato "non si aspettava dal capo della polizia la scelta di rafforzare numerosi commissariati presenti sul territorio italiano, escludendo però province in espansione come la nostra. Reggio Emilia è una città in costante crescita, con esigenze di sicurezza in aumento. Ci aspettavamo un segnale di attenzione da parte del Dipartimento, invece ci troviamo di fronte a un ulteriore depauperamento delle risorse".

"Reggio Emilia – conclude Aragiusto – ha bisogno di un aumento, non di una diminuzione, del personale di polizia. Le continue carenze organiche mettono a dura prova l’efficienza dei servizi e la sicurezza degli operatori stessi". Il Siulp di Reggio chiede dunque al Dipartimento della Pubblica Sicurezza "di riconsiderare con urgenza le proprie scelte".