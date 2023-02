I controlli a tappeto in zona stazione voluti dal questore, continuano a dare effetti soprattutto nel contrasto allo spaccio di stupefacenti. Nei giorni scorsi, una Volante della polizia ha intercettato in Piazzale Marconi, su segnalazione di un residente, un involucro contenente 40 grammi di cocaina e un bilancino, nascosto dietro un edificio, appartenente ad ignoti. Tutto è stato sequestrato.

Mentre in viale IV novembre due giovani con precedenti per droga: uno di loro è stato trovato in possesso di 1,26 grammi di marijuana ed è stato segnalato alla Prefettura come assuntore. In totale nel corso della settimana sono state controllate 188 persone grazie a 17 posti di controllo e 10 esercizi pubblici.