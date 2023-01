"Polizia Stradale, 61 agenti ma ne servirebbero almeno 90"

Sono 61 dipendenti. Ma ne servirebbero almeno 90, perché i servizi burocratici e il controllo del territorio possano essere affrontati in modo ottimale dalla polizia Stradale di Reggio. E’ l’indicazione data lunedì dal segretario Provinciale del Siulp – il sindacato di polizia più rappresentativo sul territorio – Aldo Aragiusto al prefetto, Iolanda Rolli, durante un incontro. Il tema della sicurezza sulle strade, dei pattugliamenti continui, è quanto mai attuale alla luce dei gravi incidenti avvenuti negli ultimi giorni in provincia: "Il Siulp non può far altro che elogiare la sezione diretta dal comandante Ettore Guidone. Il lavoro che compiono gli agenti è encomiabile, cercando di coprire al meglio il pattugliamento sulle strade e contestualmente seguire quello burocratico. La qualità del personale presente nella sezione è decisamente di altissimo livello, come testimonia il gesto compiuto dal collega Lamanna che fuori servizio ha salvato la vita di un uomo e a cui va il ringraziamento di tutto il Siulp".

Tuttavia il numero dei dipendenti della stradale reggiana è sottodimensionato: "Non solo, ma dal 2020 abbiamo perso ben sei unità. Oggi sono 61 – spiega il segretario del Siulp –, ma dovrebbero essere 90 per poter lavorare al meglio".

Un tema, quello della carenza d’organico, che è sul tavolo di Aragiusto da tempo. Già l’anno scorso aveva avuto un incontro col prefetto Rolli ("Che ringraziamo sempre per la disponibilità e l’impegno che mette nel rappresentare le nostre istanze") e i sindaci di Castelnovo Monti e Guastalla, sedi dei principali distaccamenti in provincia: "Ma anche lì il personale a disposizione è di 12 unità – aggiunge il segretario del Siulp -. Troppo poche per il lavoro che si devono sobbarcare".

L’incontro di lunedì è stato necessario per sensibilizzare nuovamente le istituzioni, in particolare il Governo centrale, sulla necessità di aumentare l’organico della Stradale in provincia: "Il Prefetto ci ha garantito che farà tutto il possibile per rappresentare le nostre istanze a Roma – conclude Aragiusto -. Anche perché quel numero (61, ndr), è destinato fisiologicamente a diminuire con gli eventuali pensionamenti di agenti nei prossimi anni".

Nicola Bonafini