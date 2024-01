Polizia stradale, carenza d’organico: "Sicurezza del territorio a rischio"

"Le carenze di organico che interessano da moltissimo tempo la polizia stradale di Reggio sono ben note. Stiamo lamentando da tempo che alla sezione di Reggio c’è una carenza organica di circa 30 unità, tenendo conto poi che da tempo presso i distaccamenti di Guastalla e Castelnovo Monti non viene assegnato personale rispettivamente dal 2018 e dal 2003". Così Aldo Aragiusto, segretario provinciale generale Siulp. "Questo fenomeno richiede grande attenzione poiché assume contorni preoccupanti, soprattutto in queste piccole realtà dove la mancanza di personale potrebbe avere delle gravi ricadute sul piano dell’operatività e della tenuta di uffici e reparti che garantiscono un imprescindibile servizio quotidiano a tutela della sicurezza della collettività. Questa cronica carenza di organico sta raggiungendo limiti inaccettabili". Oltre a porre "a serio rischio la qualità del servizio da rendere all’utenza, espone il personale a un allarmante livello di stress psico-fisico che per la peculiarità del servizio garantito impone interventi tempestivi, seri e concreti. Stiamo rischiando seriamente di minare l’intera organizzazione del lavoro della stradale reggiana, con riverberi di non poco conto sulla sicurezza stradale, in un contesto viario tra i più importanti del paese". Porta a esempio proprio Castelnovo che, "oltre a coprire una vasta zona perlopiù montana, si è ritrovata da un organico nel 2003 di 20 persone a un organico attuale di 11 persone".

Aragiusto sottolinea che nei mesi scorsi ha avuto diversi incontri con il sindaco Enrico Bini "sulla necessità di un rafforzamento del distaccamento". Poter contare su meno uomini "significa avere meno pattuglie sul territorio e meno sicurezza a Castelnovo e sull’Appennino". Non è tutto. "Attendiamo anche il trasferimento del servizio nella nuova caserma realizzata a Castelnovo, che sembrerebbe in dirittura d’arrivo sia dal punto di vista sia burocratico che nel trasferimento pratico, sperando che quanto prima ci sia un’accelerata importante per concludere questo percorso che porterà alla cittadinanza questa nuova struttura che sarà più grande dell’attuale con nuovi alloggi sia maschili che femminili. Ci aspettiamo in futuro che con una sede con tali caratteristiche venga aumentata anche la dotazione organica con personale di nuova nomina. Per noi del Siulp la sicurezza dei cittadini non passa solo attraverso le strutture, ma da più uomini e risorse. Serve un lavoro di squadra".