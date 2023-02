Polizia Terra di mezzo, domenica sciopero: "Finora nulla è cambiato"

Confermato un nuovo sciopero della polizia locale dell’Unione Comuni Terra di Mezzo, che comprende Bagnolo, Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto. Come anticipato nei giorni scorsi dal Carlino, l’astensione dal lavoro è prevista per domenica 12 febbraio, quando a Castelnovo Sotto è prevista la seconda giornata del carnevale. L’iniziativa sindacale segue lo sciopero già effettuato dagli agenti il 13 gennaio.

"Da quel giorno – spiegano i sindacati di categoria attraverso Mauro Nicolini, Fabio Bertoia e Lorenzo Cristofaro – poco o nulla è cambiato. Per quanto riguarda la mancanza di organico, l’amministrazione ha perso l’occasione di consorziarsi con altre Unioni che stanno ultimando le procedure concorsuali di selezione. Speriamo che in futuro tengano conto di questa possibilità che permetterebbe, nella gestione dei concorsi, una razionalizzazione delle risorse economiche e di impiego di personale. Presto entreranno in funzione delle foto-trappole contro l’abbandono dei rifiuti fuori dai cassonetti. Controllo ed eventuali sanzioni saranno giustamente seguite da agenti di polizia locale. Ma con il poco personale tuttora in servizio, le immagini rischiano di non essere visualizzate in tempo utile per elevare la possibile sanzione. E sulle funzioni amministrative affidate agli agenti, per ora c’è solo l’impegno ad assegnare un funzionario per alcune procedure".