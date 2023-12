Polizia, un anno di lavoro. Dallo spaccio ai furti: arrestate 149 persone, oltre 800 le denunce

Centoquarantanove arresti, oltre ottocento denunce, quasi 44mila persone e 14mila veicoli sottoposti ad accertamenti. Sono alcuni dei numeri dell’attività della polizia di Stato reggiana, con particolare attenzione alla sicurezza pubblica, alla prevenzione dei reati, al contrasto del narcotraffico, fino alla lotta agli episodi da "codice rosso" e "violenza di genere", senza dimenticare l’impegno contro le devianze giovanili e le baby gang. Tra le operazioni di maggior rilievo figurano "Consequence" e "Billions", che in collaborazione con la Guardia di finanza ha permesso alla Squadra mobile di individuare un sodalizio criminale dedito ai reati finanziari. E poi "Perseverance", lo scorso giugno, con un’operazione condotta contro clan della criminalità organizzata, sempre in ambito di reati finanziari. Per quanto riguarda la lotta allo spaccio di droga, la polizia reggiana ha sequestrato nel 2023 eroina per 3,27 chili di peso, oltre a quasi 140 chili di marijuana, 80 chili di cocaina e 29 chili di hashish. Sul fronte del contrasto ai furti e reati contro il patrimonio, a gennaio è stato arrestato il presunto autore di ben otto rapine in esercizi commerciali, a marzo fermato un altro rapinatore "seriale" e autore di una tentata estorsione, a settembre arrestato un giovane polacco accusato di oltre trenta furti. Sui reati contro la persona si registrano 140 codici rossi, 35 atti persecutori, un centinaio di lesioni e percosse, quasi quaranta maltrattamenti, una sottrazione di minore e quattro violenze sessuali su maggiorenni.

Ad agosto era stato arrestato un 38enne originario della Romania che era ricordato in quanto condannato a oltre 12 anni di reclusione per sfruttamento della prostituzione, anche minorile, e violenza sessuale. Molto intensa l’attività alla centrale operativa del 113 reggiano: nell’anno in corso si contano quasi 80mila telefonate al numero di emergenza, a cui si è cercato di dare una risposta immediata e tempestiva. Particolare attenzione è stata dedicata al controllo e alla vigilanza da parte del personale del posto di polizia "Turri", della zona di piazzale Europa e vie limitrofe e di quella della stazione ferroviaria storica, fino ad altri quartieri "critici" compresi tra piazzale Marconi, via Turri, via Eritrea, via IV Novembre, via Sani e via Paradisi.

Qui risultano oltre cinquemila persone controllate, quattro arresti, un centinaio di denunce. Eseguite inoltre sette misure di sorveglianza speciale a carico di soggetti indagati per "violenza di genere", con 36 ammonimenti per violenza domestica, 21 "daspo urbani", 23 "daspo sportivi" e 21 "Willy". Inoltre, sono stati quasi 730 i controlli per verifiche degli arresti domiciliari. Nella foto: il questore Giuseppe Maggese.