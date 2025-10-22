Polizie locali, Reggio è ottava

Si è svolta a Cavriago nei giorni scorsi la 41^ edizione della gara podistica Gir di pòs, valevole quest’anno anche per il 44° campionato nazionale di corsa su strada delle polizie locali (Aspli), con due percorsi: 5 km per le donne e 10 per gli uomini. Alla manifestazione hanno partecipato oltre 80 atleti provenienti da vari comuni, tra cui Torino, Milano, Trieste, Terni, Roma e Bologna. Presente anche la compagine reggiana, alla sua prima esperienza in questa disciplina. Sul podio Albano Rudi con un tempo di 33’38 e Stefania Imperatore con 20’37, i portacolori locali hanno raggiunto le medaglie nelle proprie categorie e hanno portato il gruppo sportivo di Reggio ad un 8° posto su 15. In particolare, si sono distinti l’agente Antonio Della Ventura con un tempo di 43’42 nella M35, l’assistente scelto Alessandro D’Antonio nella M40 con un tempo di 50’28 ed il comandante dell’Unione Tresinaro Secchia Simone Felici nella M45 con 49’29. Applausi anche per l’ispettore Francesca Gennari, che per poco non è riuscita a salire sul podio. Gennari, insieme ad Alberto Scolari, vicecomandante della Val d’Enza e presidente del gruppo sportivo polizia locale Reggio Emilia, ha dato vita all’evento.

Elisabetta Grassi

Nelle foto, da sin: Antonio Della Ventura, Alessandro D’Antonio, Francesca Gennari e Simone Felici