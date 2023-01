Poliziotti con gli sci vigileranno al Cerreto

Gli agenti della Polizia di montagna, giunti dal Centro di addestramento della Polizia di Stato di Moena, saranno presenti sulle piste di Cerreto Laghi fino al 2 maggio salvo chiusura anticipata dell’attività sciistica. Si tratta di agenti specializzati che, pur dipendendo dalla Polizia di Stato di Reggio, resteranno al Cerreto per vigilare sulle piste e non solo, affinché siano rispettate le norma che regolano l’attività sciistica in collaborazione con le altre forze dell’ordine, la direzione impianti, i servizio di soccorso in pista e Croce Rossa i cui operatori sono sempre presenti sul posto. Alla scuola del Centro di addestramento di Moena erano presenti 218 agenti poi destinati in circa 50 tra le più importanti stazioni sciistiche tra cui anche Cerreto Laghi.

Per annunciare questa innovativa iniziativa si è svolta una conferenza stampa a Cerreto Laghi alla presenza del Questore di Reggio Emilia Giuseppe Ferrari, del Sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti e del direttore della stazione sciistica Marco Giannarelli, oltre a volontari della Croce Rossa e altri operatori. Il Questore dopo aver presentato gli agenti che agiranno sulle piste ha spiegato quelli che saranno i loro compiti di ‘agenti della neve’ che in altri termini si traduce in controllo e sicurezza in pista, ma anche nel centro turistico appenninico, soprattutto nei momenti di grande presenza di giovani che particano l’attività. "Per noi è un ritorno a Cerreto Laghi, - ha precisato il Questore dottor Ferrari - siamo stati presenti fino a 4 anni fa. Purtroppo nel periodo della pandemia non potevamo essere qui. Al Cerreto come altrove si è fermato tutto e adesso che è ripresa l’attività invernale, siamo tornati anche su richiesta del Sindaco di Ventasso e del gestore della stazione del Cerreto i quali già in precedenza hanno avuto occasione di apprezzare la collaborazione dei nostri ragazzi. Gli agenti della neve sono stati assegnati solo alle stazioni sciistiche più frequentate, questo fa onore a Cerreto Laghi perché vuol dire che ha un ruolo importante. Manca la motoslitta per gli agenti? Cercheremo di farla arrivare...". E’ pi intervenuto un agente che ha spiegato il decalogo della sicurezza in pista per sé e per gli altri, mentre il Sindaco Enrico Ferretti e il Direttore Marco Giannarelli, hanno ringraziato il Questore e gli agenti per la preziosa collaborazione.

Settimo Baisi