Poliziotti ghanesi a lezione contro la violenza domestica

Una settimana di studi contro la violenza domestica per 15 poliziotti del Ghana. L’iniziativa è iniziata lunedì a Castellarano. Le giornate di formazione si svolgono in municipio. È stato organizzato un seminario sul contrasto alla violenza domestica che prevede la condivisione di conoscenze, esperienze e strategie da parte di militari dell’Arma dei carabinieri, professori universitari e personale della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia. Il Comune di Castellarano, attraverso l’assessore alla sicurezza Paolo Iotti, ha coordinato l’organizzazione. "Il seminario – spiega Iotti – rappresenta un momento importante nella costruzione di relazioni internazionali basate sulla condivisione di competenze e la cooperazione. I riscontri ricevuti dalle scorse edizioni sono stati ottimi, spronandoci a rendere possibile l’iniziativa anche per quest’anno".

Le lezioni lunedì si sono aperte con il saluto del viceambasciatore ghanese in Italia Mr. Edward K. Cofie, del capitano dei carabinieri Marco Spinelli e dall’ispettore della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia Sebastiano Megale. Nei primi giorni il gruppo sarà impegnato su sessioni didattiche frontali durante le quali verranno analizzate le best practices e le metodologie più efficaci per il contrasto alla violenza domestica. I poliziotti ghanesi in seguito si affiancheranno come osservatori alle forze dell’ordine locali italiane in attività di pattugliamento e controllo. Per l’assessore Iotti "queste giornate son preziose perché ci aiutano a fare il punto su quello che sappiamo e ci permettono di condividere ciò che abbiamo imparato. Permettono poi di portare un beneficio tangibile nelle comunità ghanesi nelle quali i partecipanti vanno ad operare".

m. b.