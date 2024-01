Poliziotti sciatori in pista: "Sicurezza e soccorsi"

"Una stazione come Cerreto Laghi, per il ruolo che recita a livello di turismo locale, merita la massima attenzione da parte della polizia di Stato". Con queste parole, il questore di Reggio, dottor Giuseppe Maggese, ha presentato ieri al Cerreto il servizio che il personale di via Dante ha allestito per la stagione sciistica e invernale: la presenza costante di tre agenti ’sciatori’ per garantire la sicurezza in pista oltre a fornire un qualificato intervento di primo soccorso (elemento quanto mai importante visto che solo nel primo weekend di apertura, quello scorso, gli incidenti sono stati una decina) qualora se ne presenti la necessità. A fare gli onori di casa il vicesindaco del Comune di Ventasso, Daniele Costa, che ha ringraziato questore e polizia di Stato "per l’importantissimo servizio che ogni anno approntano a Cerreto. Un luogo cui noi, come amministrazione comunale, teniamo tantissimo e che cerchiamo di supportare in tutti i modi possibili. Un sentito ringraziamento va anche al direttore di Turismo-Appennino, Marco Giannarelli, che da anni si prodiga quotidianamente per lo sviluppo continuo della stazione sciistica". Ed è proprio Giannarelli che evidenzia l’importanza della presenza delle forze di polizia: "È un servizio che ho fortemente voluto da anni e che, adesso che stiamo entrando nella parte ‘clou’ della stagione, rivestirà un’importanza ancora maggiore – spiega – . Tra poco, inizieranno le settimane bianche e avremo varie scolaresche. Quindi molti studenti, tanti giovani, il monitoraggio è fondamentale. Soprattutto dopo un weekend, quello scorso, dove abbiamo toccato le 4.000 presenze". "Quello che offriamo alla comunità di Cerreto è un servizio che implementiamo da anni, nelle varie stazioni sciistiche, in Appennino e sull’Arco Alpino – è il dottor Maggese ad addentrarsi nei dettagli dell’attività che sosterranno gli agenti –. Si tratta di personale che esce dalla scuola di alta formazione di Moena, cui si accede dopo una stretta selezione su base nazionale. Quindi gli agenti che si intratterranno qui nelle prossime settimane, posso garantire, saranno altamente preparati nell’affrontare i compiti che gli saranno richiesti". Quali in particolare? "Gli aspetti più importanti sono quelli del monitoraggio e dell’intervento per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico sulle piste da sci e nelle zone circostanti – aggiunge il questore –. Nel corso degli anni i comportamenti di chi frequenta le piste da sci sono molto cambiati. Oggi, per esempio, una delle criticità è legata all’abuso di alcol di gente che beve e che poi va sulle piste a sciare in condizioni di alterazione. In quel caso l’intervento della polizia può essere necessario come prevenzione e contenimento. Poi vi è anche l’aspetto dell’intervento in caso di incidenti e infortuni. I nostri uomini hanno competenze anche nel primo soccorso da prestare immediatamente per poi fare spazio al personale del 118 (c’è sempre un’ambulanza sulle piste, ndr)". Ma, soprattutto, il concetto più importante è quello della deterrenza: "Per chi magari vuole mettere in atto comportamenti al limite – spiega un agente del corpo presente a Cerreto –, la sola presenza di un uomo in divisa può essere d’aiuto a dissuaderlo da questa intenzione".

Nicola Bonafini