"Poliziotto di quartiere, sos personale"

Sarà attivato un poliziotto di quartiere nei territori della stazione e limitrofi di Reggio? "Faremo dei ragionamenti anche perché c’è una recente legge regionale dello scorso luglio", dice il sindaco Marco Massari. Ma la strada è in salita e, tra i motivi, c’è la difficoltà di reperire personale. E’ quanto emerso nella seduta di lunedì del Consiglio comunale, dal dibattito di una mozione presentata dal capogruppo di Forza Italia Claudio Bassi (poi respinta). "Banalmente – spiega il capogruppo del Pd Roberto Ghidoni (nella foto) – mancano le persone che partecipano ai concorsi e le graduatorie si esauriscono velocemente". Inoltre "c’è anche un tema di alloggi per chi arriva da fuori su cui bisogna riflettere". Lo ha confermato il sindaco: "La graduatoria regionale si è esaurita e c’è difficoltà nel reperimento. Vedremo di attingere da quelle di altri distretti". La fotografia del Comando di via Brigata Reggio, dove da poco si è insediato il nuovo comandante Italo Rosati, contava 179 operatori in servizio a fine settembre, 20 unità in meno rispetto alla pianta organica prevista. Nella precedente consigliatura ci sono stati otto nuovi ingressi.

"A breve presenteremo il piano assunzioni, dove faremo un ragionamento di ‘equilibrio’ per non aumentare la Polizia locale a scapito di altri settori", ha aggiunto ancora Massari. In via Turri "già da diverse settimane è stato rafforzato il presidio della Polizia locale, che vede impegnati 5 agenti ed un ispettore su turni anche appiedati. C’è l’impegno del nuovo comandante a proseguire su questa strada". Infine, sul versante dei progetti educativi e socio sanitari di recupero, dal governo non arrivano per il sindaco "segnali incoraggianti, hanno azzerato il fondo per il contrasto alla povertà educativa".